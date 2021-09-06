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Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurtlarının yeni dönem başvuruları başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, bakanlığa bağlı öğrenci yurtlarının yeni dönem başvurularının başladığını açıkladı.

Sinem Er   | 06.09.2021
Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurtlarının yeni dönem başvuruları başladı

Ankara

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020-2021 ve 2021-2022 eğitim öğretim dönemlerinde, üniversitelerin örgün eğitim programlarına ilk kez kayıt yaptıran üniversite öğrencileri için yurt başvurularının başladığını duyurdu.

Öğrenciler başvurularını, 12 Eylül Pazar günü saat 23.59’a kadar e-devlet üzerinden yapabilecek.

10 Eylül Cuma gününden sonra kayıt yaptıracak ek kontenjan, yatay-dikey geçiş, özel yetenek, lisansüstü, yurtiçi, yurtdışı değişim programı öğrencileri ve kendi imkanları ile eğitim görmek için gelen uluslararası öğrencilere ait yurt başvuruları ise ilerleyen tarihlerde alınacak.

1 Haziran 2020 tarihinden önce üniversite kayıtlarını yapan ara sınıf öğrencileri de e-devlet üzerinden başvuruda bulunabilecek.

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