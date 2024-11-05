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Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Öğrencilerimizin yüzde 97'sini yurtlarımıza yerleştirdik

Erkan Tiryaki  | 05.11.2024 - Güncelleme : 05.11.2024
Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Öğrencilerimizin yüzde 97'sini yurtlarımıza yerleştirdik

TBMM

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, "2024-2025 eğitim öğretim döneminde Bakanlığımıza başvuran öğrencilerimizin yüzde 97'sini yurtlarımıza yerleştirdik." dedi.

Bakan Bak, "2024 yılında ekim ayı itibarıyla sporcularımız, katıldıkları uluslararası müsabakalarda üstün başarı göstererek 6 bin 775 madalya kazandı." ifadelerini kullandı.

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