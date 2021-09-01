Dolar
8.32
Euro
9.83
Altın
1,816.49
ETH/USDT
3,526.30
BTC/USDT
47,346.00
BIST 100
1,472.07
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Gelecek yıl uygulanacak inşaat maliyet bedelleri belirlendi

Emlak vergisine esas olmak üzere gelecek yıl uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, meskenler açısından 93,57 lira ile 4 bin 292,45 lira arasında değişecek.

Mustafa Çalkaya   | 01.09.2021
Gelecek yıl uygulanacak inşaat maliyet bedelleri belirlendi

Ankara

ANKARA (AA) - Emlak vergisine esas olmak üzere gelecek yıl uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, meskenler açısından 93,57 lira ile 4 bin 292,45 lira arasında değişecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle emlak vergisine esas olmak üzere gelecek yıl uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri belirlendi.

Buna göre, mesken binaları açısından lüks inşaatlar için metrekare normal inşaat maliyet bedellerinin asgari ve azami sınırları 1958,27 lira ile 4 bin 292,45 lira, birinci sınıf inşaatlar için 826,42 lira ile 2 bin 870,50 lira, ikinci sınıf inşaatlar için 582,18 lira ile 1944,81 lira, üçüncü sınıf inşaatlar için 196,65 lira ile 1324,57 lira, basit inşaatlar için 93,57 lira ile 597,37 lira arasında tespit edildi.

Tebliğ ile kullanım amacı farklı olan diğer binaların metrekare normal inşaat maliyet bedelleri de yeniden düzenlendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 580 bini aştı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Sağlık Bakanlığının Kovid-19 aşılama kampanyası ünlülerin desteğiyle devam ediyor
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Güney Afrika'da tespit edilen Kovid-19'un yeni varyantı 'C.1.2' nadir görülüyor

Benzer haberler

Gelecek yıl uygulanacak inşaat maliyet bedelleri belirlendi

Gelecek yıl uygulanacak inşaat maliyet bedelleri belirlendi

Orman yangınlarından etkilenen 5 ilde elektrik abonelerinin borçları 3 ay süre ile ertelendi

Sahil Güvenlik Komutanlığına ait terfi ve atama kararları Resmi Gazete'de

Tarımsal faaliyette bulunanlar için dönemsel prim ödeme imkanı getirildi

Tarımsal faaliyette bulunanlar için dönemsel prim ödeme imkanı getirildi
EPDK'nin Ar-Ge, test ve ilk dolum amaçlı akaryakıt teminine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

EPDK'nin Ar-Ge, test ve ilk dolum amaçlı akaryakıt teminine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Marmara Denizi'nde hamsi, istavrit ve sardalya için dökme avcılık yasaklandı

Marmara Denizi'nde hamsi, istavrit ve sardalya için dökme avcılık yasaklandı