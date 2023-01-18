Dolar
18.79
Euro
20.44
Altın
1,922.79
ETH/USDT
1,602.30
BTC/USDT
21,559.00
BIST 100
5,369.23
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Geçen yılın en soğuk ilçelerinde bu sene sıcaklıklar arttı

Geçen yıl 18 Ocak'ta en düşük sıcaklığın sıfırın altında 34,4 dereceyle ölçüldüğü Van'ın Özalp ve eksi 33,8 ile ikinci sırada yer alan Çaldıran ilçelerinde bu yıl hava sıcaklığı arttı.

Mesut Varol, Özkan Bilgin, Hakan Sarı   | 18.01.2023
Geçen yılın en soğuk ilçelerinde bu sene sıcaklıklar arttı Fotoğraf: Özkan Bilgin/AA

Van

Önceki yıllarda yoğun kar ve dondurucu soğukların etkili olduğu Van'da, son zamanların en kurak dönemi yaşanırken, sıcaklık değerlerinde de artış yaşandı.

Meteorolojik verilere göre, 18 Ocak 2022'de Türkiye'de en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 34,4 derece ölçüldüğü Van'ın Özalp ile ikinci en düşük sıcaklık değerinin eksi 33,8 dereceyle kayda geçtiği Çaldıran ilçelerinde, bu yıl sadece yüksek kesimlere kar yağdı.

Ağaçların daha önce kırağıyla kaplandığı, akarsu ve sazlıkların donduğu, evlerin saçaklarında uzun buz sarkıtlarının oluştuğu iki ilçede, güneşli havayı fırsat bilen esnaf ve vatandaş, iş yerlerinin önündeki taburelerde oturarak çay içti.

Hayvanlarını geçen sene soğuktan etkilenmemeleri için ahırdan çıkaramayan besiciler, bu yıl kar yağmaması nedeniyle hayvanlarını meralarda otlatmaya devam ediyor.

Dondurucu soğukların geçen sene hakim olduğu Çaldıran ilçesine bağlı Bezirhane Mahallesi'nin muhtarı Mehmet Şefik Çakan, AA muhabirine, yıllardır ilk kez bu mevsimde ilçeye kar yağmadığına tanıklık ettiğini söyledi.

Çakan, "Geçen yıl bu tarihte hava eksi 30-35 dereceydi. Bu yıl yaz havası var. Kar da yağmadı. Sadece gece biraz soğuk oluyor. Gündüz sıcak. Yıllardır burada yaşıyoruz ilk kez böyle bir durumla karşılaşıyoruz. Hayvanlar merada, kimse ağılda yem vermiyor. Bu normal bir durum değil." dedi.

Besici Erhan Ersoy da "Geçen yıl bu ayda yerde bir metre kar vardı. Dondurucu soğuklardan dolayı çıkamıyorduk. Mevsimler değişti. Şu an hava güneşli ve hayvanlarımızı dışarıda besliyoruz. Bahar havası hakim." ifadelerini kullandı.

Özalp'te geçen yıl kar ve dondurucu soğuklar nedeniyle zorluk yaşadıklarını anlatan esnaf Hacı Tunal da "Geçen yıl hem çok soğuktu hem de çok kar vardı. İlçede geçen yıl hava sıcaklığı eksi 34 dereceydi şimdi eksi 2 dereceyi gösteriyor. Bu yıl çok az kar yağdı. Bu durum yaz aylarında su sıkıntısı yaşanmasına neden olacak." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
ABD'li belediye başkanından Cumhuriyetin 100. yılı ve Türkiye Yüzyılı için jest
İçişleri Bakanı Soylu: Bir oyum var, hem 1950 için hem 2023 için hem de Türkiye Yüzyılı için
TBMM Başkanı Şentop'tan helikopter kazası nedeniyle Ukrayna'ya taziye mesajı
Rizeli girişimci, raylı sistem üzerinde 360 derece dönen ev yaptı

Benzer haberler

Geçen yılın en soğuk ilçelerinde bu sene sıcaklıklar arttı

Geçen yılın en soğuk ilçelerinde bu sene sıcaklıklar arttı

Örtü altı tarımın vazgeçilmezi "bombus arıları" Van'da da yetiştirilmeye başlandı

Van'da onlarca türden kuşun konakladığı Dilkaya Sazlığı'nın yüzeyi büyük oranda buz tuttu

Doğu Anadolu'da göletler ve akarsular buz tuttu

Doğu Anadolu'da göletler ve akarsular buz tuttu
Van polisi kentteki 15 bin çocuk ve gencin yaşamına dokundu

Van polisi kentteki 15 bin çocuk ve gencin yaşamına dokundu
Doğu Anadolu'da soğuk hava ve kar etkili oluyor

Doğu Anadolu'da soğuk hava ve kar etkili oluyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet