Dolar
33.40
Euro
36.54
Altın
2,405.08
ETH/USDT
2,520.00
BTC/USDT
55,910.00
BIST 100
10,108.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara’da 109. Dönem Kaymakamlık Kursu Tecrübe Paylaşımı Programı'nda konuşuyor Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile sürdürüyor
logo
Gündem

Gaziray ve diğer banliyö hatlarında çalıştırılacak tren setlerine yönelik düzenleme yapıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hazırlanan "Gaziray Hattında ve Arayüzleri Uyumlu Olan Diğer Banliyö Hatlarında Kullanılacak Banliyö Tren Setlerinin Tip Onay ve Tescil Kriterlerine İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Seda Tolmaç  | 06.08.2024 - Güncelleme : 06.08.2024
Gaziray ve diğer banliyö hatlarında çalıştırılacak tren setlerine yönelik düzenleme yapıldı

Ankara

Gaziray hattında ve altyapı ile araç arayüzleri uyumlu olan diğer banliyö hatlarında çalıştırılacak banliyö tren setlerinin tip onayı ve tescili için esas alınacak teknik emniyet şartlarının ve demir yolu altyapısı ile uyumluluğun sağlanmasına yönelik değerlendirme kriterleri belirlendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan "Gaziray Hattında ve Arayüzleri Uyumlu Olan Diğer Banliyö Hatlarında Kullanılacak Banliyö Tren Setlerinin Tip Onay ve Tescil Kriterlerine İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle Gaziray hattında ve altyapı ile araç arayüzleri uyumlu olan diğer banliyö hatlarında çalıştırılacak tren setlerinin tip onayı ve tescili için esas alınacak teknik emniyet şartları ve demir yolu altyapısı ile uyumluluğun sağlanmasına yönelik değerlendirme kriterleri belli oldu.

Buna göre, Gaziray banliyö tren setlerinin tip onay ve tesciline yönelik uygunluk değerlendirmesi Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünce görevlendirilmiş kuruluş olan DeBo'lar tarafından yapılacak.

Değerlendirme sürecinin olumlu sonuçlanması durumunda ulusal kurallara uygunluk raporu düzenlenerek başvuru sahibine teslim edilecek.

Sürecin olumsuz sonuçlanması veya sonuçlanmadan durdurulması halinde ise rapor Genel Müdürlüğün bilgisine sunulacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gaziray ve diğer banliyö hatlarında çalıştırılacak tren setlerine yönelik düzenleme yapıldı
TÜBİTAK, Deniz Harp Oyunu Simülasyonu için teknoloji transferi yapacak
TÜBİTAK 38 personel istihdam edecek
Türkiye ve dünya gündemi
"Çember 20" operasyonlarında aranan 4 bin 517 kişi yakalandı

Benzer haberler

Gaziray ve diğer banliyö hatlarında çalıştırılacak tren setlerine yönelik düzenleme yapıldı

Gaziray ve diğer banliyö hatlarında çalıştırılacak tren setlerine yönelik düzenleme yapıldı

TÜBİTAK, Deniz Harp Oyunu Simülasyonu için teknoloji transferi yapacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Gökçebelen Tüneli ile 27 dakika süren seyahat 10 dakikaya inecek

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel, sahipsiz hayvanlara yönelik kanunu değerlendirdi

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel, sahipsiz hayvanlara yönelik kanunu değerlendirdi
Vergi ve sosyal güvenlik alanına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun Resmi Gazete'de

Vergi ve sosyal güvenlik alanına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun Resmi Gazete'de
AYM, isim değişikliği talebinin reddedilmesini "hak ihlali" saydı

AYM, isim değişikliği talebinin reddedilmesini "hak ihlali" saydı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet