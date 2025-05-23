Gaziosmanpaşa'da okul müdürü "cinsel istismar" davasında hakim karşısına çıktı
Gaziosmanpaşa bir ortaokulda 15 erkek öğrencisine karşı cinsel istismar suçunu işlediği iddiasıyla hakkında 219 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan okul müdürünün yargılanmasına başlandı.
İstanbul
İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Yektacan Özçift ve bazı müştekiler katıldı. Tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.
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Duruşmada söz alan müştekilerle avukatları sanığın cezalandırılmasını istedi.
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Heyet, duruşmaya katılmayan bir kısım müştekinin beyanlarını almak amacıyla duruşmayı erteledi.
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Gaziosmanpaşa'daki bir ortaokulda 2023 yılında Atatürk Köşesi kurulmasına destek verdiklerini ancak cinsel istismar suçlamasıyla yargılanan okul müdürüyle herhangi bir bağlantılarının bulunmadığını açıkladı.
İddianameden
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Gaziosmanpaşa'daki bir ortaokulda müdür olarak görev yapan sanık Yektacan Özçift'in, bazı öğrencilerle yakınlık kurduğu anlatılıyor.
Okuldaki öğretmenlerin durumdan rahatsızlık duydukları belirtilen iddianamede, bir mağdur öğrencinin babasının, oğlunun telefonunda okul müdürü ile öğrenci-öğretmen ilişkisine yakışmayacak şekilde yazışmalar bulduğu ve bu mesajlara ilişkin görselleri okulda görev yapan öğretmenlerle paylaştığı aktarılıyor.
İddianamede, sanığın cep telefonunu incelendiğinde 15 eski erkek öğrencisiyle de çok sayıda müstehcen yazışmanın bulunduğu, öğretmen-öğrenci ilişkisini aşacak mahiyette cinsel içerikli görüşmelerin tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı ve sanığın tutuklandığı belirtiliyor.
Sanık Özçift'in çocukları gelişim dönemi olan ergenlik çağlarında kolay yönlendirilebilir olmalarından faydalanarak manipüle ettiği ve cinsiyet karmaşası yaşamalarına sebebiyet verdiği aktarılan iddianamede, Özçift'in mağdurlar üzerinde öğretmenleri olarak güven duygusu oluşturduğu, hediyeler aldığı, kültür sanat faaliyetleri yaptırdığı ve mağdurlara kendilerini özel hissettirdiği, bu süreç içerisine mağdurlar ile zihin dünyasını karıştıracak şekilde, yaşlarına uygun olmayan cinsel sohbetler yaptığı ifade ediliyor.
İddianamede, sanığın hedef olarak seçtiği mağdurların zihin dünyalarını dönüştürebilmek için kendisini yücelterek mağdurların kendisine itaat etmesini sağladığı, çoğu mağduru kendisine "itaat sözü" vermeye ikna ettiği ve her istediğini yaptırabilecek şekilde psikolojik etki altına aldığı vurgulanıyor.
Sanık Özçift'in mesleği nedeniyle sahip olduğu pedagojik formasyonu dahi istismar ettiğine vurgu yapılan iddianamede, Özçift'in mağdur çocukları köleleştirip zihinsel dönüşümlerini gerçekleştirmek, eşcinsellik hisleri oluşturmak ve pekiştirmek için izleteceği filmleri ve dizileri titizlikle seçtiği, bu filmlerin mağdurların yaşları ile bağdaşmayacak şekilde cinsellik ve cinsel şiddet içerdiği aktarılıyor.
"Mesleğinin itibarını kullandı"
İddianamede, sanığın kimi zaman yakınlıklarından rahatsızlık duyan mağdurların aileleri ile görüşerek kuruntu yaptıklarını düşünmelerini sağladığı, bunu yaparken evli ve çocuk sahibi oluşunu, en çok da mesleğinin itibarını kullandığı belirtiliyor.
Sanığın bu eylemini cezaevinden de sürdürdüğü belirtilen iddianamede, tutuklanmadan önce bizzat, tutuklandıktan sonra ise ailesi ve avukatları aracılığı ile mağdurlara ulaşarak lehine ifade vermeleri için onları yönlendirdiği aktarılıyor.
Mağdurlar ve müştekilerin anlatımları ile yıllardır süren psikolojik ve fiziksel istismarların açıkça görüldüğünün altı çizilen iddianamede, mağdurlardan Ç.U'nun manipülasyonun ilk evresini yaşadığı dönemde şüphelinin şikayet edilmesi ve soruşturma aşamasında diğer mağdurların gün yüzüne çıkması sebebiyle, bu mağdura yönelik eylemini sürdüremediği anlatılıyor.
İddianamede, sanık Yektacan Özçift'in "zincirleme şekilde çocuğa karşı cinsel taciz", "zincirleme şekilde çocuğa karşı cinsel istismar" ve "müstehcenlik" suçlarından 146 yıl 9 aydan 219 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.