Gaziantep'te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Gaziantep
Büyükpınar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Gaziantep Orman Bölge İşletme Müdürlüğüne ait arasöz ve personel ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı araç sevk edildi.
Ekipler, yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.
Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.