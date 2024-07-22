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Gaziantep'te iki işçi servisi ile tırın karıştığı kazada 21 kişi yaralandı

Gaziantep'te işçileri taşıyan 2 minibüsle tırın karıştığı kazada 1'i ağır, 21 kişi yaralandı.

Adsız Günebakan  | 22.07.2024 - Güncelleme : 22.07.2024
Gaziantep'te iki işçi servisi ile tırın karıştığı kazada 21 kişi yaralandı Fotoğraf: Adsız Günebakan/AA

Gaziantep

Fabrika işçilerini taşıyan Orhan E. idaresindeki 27 S 9493 plakalı minibüs, karşı yönden gelen Orhan D. yönetimindeki 27 S 1213 plakalı minibüsle 3. Organize Sanayi Bölgesi Kamil Şerbetçi Bulvarı'nda çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Osman E'nin kullandığı minibüs, park halindeki tıra çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 21 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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