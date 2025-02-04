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Gaziantep'te depremin ikinci yılı dolayısıyla 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek

Gaziantep'te 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem felaketinin ikinci yıl dönümünde eğitim öğretime 1 gün ara verilecek.

Fevzi Kemal Karagöz  | 04.02.2025 - Güncelleme : 04.02.2025
Gaziantep'te depremin ikinci yılı dolayısıyla 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek

Gaziantep

Valilikten yapılan açıklamada, deprem felaketinin yıl dönümü münasebetiyle 6 Şubat Perşembe günü eğitim ve öğretime kent genelinde 1 gün süreyle ara verileceği belirtildi.

Açıklamada, "Ayrıca, kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksamaması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari düzeyde personel bulundurulması kaydıyla anma programına katılacak, kabristan ziyareti yapacak kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar da 6 Şubat Perşembe günü idari izinli sayılacaktır." denildi.

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Gaziantep'te depremin ikinci yılı dolayısıyla 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
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