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Gaziantep'te 20 bin 888 konut ve iş yerinin yapımı tamamlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'te 20 bin 888 konut ve iş yerinin yapımının tamamlandığını bildirdi.

Fatma Sevinç Çetin  | 09.01.2025 - Güncelleme : 09.01.2025
Gaziantep'te 20 bin 888 konut ve iş yerinin yapımı tamamlandı

Ankara

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Gaziantep'imizde 20 bin 888 konut ve iş yerimizi tamamladık. Daha da yapacaklarımız var. AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekilimiz Abdulhamit Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin ve milletvekillerimizle bir araya gelerek ihtiyaçları konuştuk.
Her daim omuz omuza çalışmayı sürdüreceğiz."

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Gaziantep'te 20 bin 888 konut ve iş yerinin yapımı tamamlandı
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