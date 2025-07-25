Gaziantep ve çevre illerde sıcak hava etkisini sürdürüyor
Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis ve Adıyaman'da etkili olan sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor.
Ankara
Gaziantep'te, mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcak hava günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
- Yurt genelinde sıcak hava etkisini daha da artıracak
- Günün ilk yarısında 43 ilde 35 derecenin üzeri sıcaklık görüldü
Termometrelerin 47 dereceyi gösterdiği kent merkezinde vatandaşlar, serinlemek için park ve yeşil alanlardaki gölgeliklerde dinlenmeyi tercih ederken bazıları ise çeşmelerde yüzlerini yıkayarak serinlemeye çalıştı.
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Şanlıurfa
Türkiye'de sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü kentlerden biri olan Şanlıurfa'da termometreler 55 dereceyi gösterdi.
Kentte sıcak hava, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sıcaktan korunmak isteyenler, Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlarda, parklarda ve ağaç gölgeliklerinde serinlemeyi tercih etti.
Bazı vatandaşların şapka ve şemsiye kullanarak sıcaktan korunmaya çalıştığı gözlendi.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi otobüslerinin toplanma merkezlerinde bekleyen vatandaşlar ise soğuk buharlı su püskürtme sistemiyle serinliyor.
Sıcaklık nedeniyle kentin işlek cadde ve sokaklarında da sakinliğin olduğu görüldü.
Kilis
Sıcaklığın 41 derece ölçüldüğü Kilis'te serinlemek isteyenler havuzlarda, gölgelik alanlarla park ve bahçelerde zaman geçirdi.
Öğle saatlerinde etkisini artıran sıcak hava nedeniyle vatandaşlar gölge ve kapalı alanları tercih etti.
Kentin en kalabalık yerlerinden Cumhuriyet Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı'nda sıcak hava nedeniyle sakinlik gözlendi.
Adıyaman
Hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerinde ölçüldüğü Adıyaman'da, vatandaşlar serinlemek için parklardaki gölgelik alanları tercih etti. Çocuklar ise havuzlarda serinlemeye çalıştı.
Havuz işletmecisi Uğur Sever, AA muhabirine, hava sıcaklıkları 40 derecenin altına hiç inmediğini, vatandaşların iş çıkış ve öğlen saatlerinde havuzda serinlemeye geldiğini söyledi.
Demir ustası Ramazan Saygılı da bunaltıcı sıcaklarda demir bağladıklarını ve zorluk yaşadıklarını dile getirdi.
İstanbul'da en yüksek sıcaklık 38 dereceyle Tuzla'da ölçüldü.
Sıcaklığın, mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği kentte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre en yüksek sıcaklık 38 dereceyle Tuzla'da ölçüldü. En düşük sıcaklık ise 30 dereceyle Sarıyer'de kaydedildi. Kent genelindeki sıcaklık da 34 derece olarak kayıtlara geçti.
Diğer ilçelerde ölçülen en yüksek sıcaklıklar ise şu şekilde:
"Adalar 35, Arnavutköy 33, Ataşehir 35, Avcılar 34, Bağcılar 31, Bahçelievler 34, Bakırköy 34, Başakşehir 31, Bayrampaşa 33, Beşiktaş 33, Beykoz 32, Beylikdüzü 36, Beyoğlu 34, Büyükçekmece 35, Çatalca 33, Çekmeköy 34, Esenler 34, Esenyurt 33, Eyüp 33, Fatih 35, Gaziosmanpaşa 34, Güngören 34, Kadıköy 33, Kağıthane 34, Kartal 36, Küçükçekmece 34, Maltepe 35, Pendik 35, Sancaktepe 33, Silivri 35, Sultanbeyli 35, Sultangazi 33, Şile 31, Şişli 34, Ümraniye 35, Üsküdar 33, Zeytinburnu 34."
Sıcak havada bunalan bazı vatandaşlar da park ve sahillerde vakit geçirdi. Bazı vatandaşlar sahilde denize girmeyi tercih ederken bazıları da gölgeliklerde dinlendi.
Avrupa Yakası'nda, İstanbul Boğazı'nda serinlemek isteyenler Beşiktaş ve Bebek'te denize girdi.
Denizden çıkanlar sahilde güneşlenirken bazı vatandaşlar Bebek Parkı'nda gölgelik alanlardaki banklar ile kamp sandalyelerinde dinlenmeyi tercih etti.
Ayrıca denize giremeyen bazı çocuklar da parktaki havuzda eğlendi.
Anadolu Yakası'nda Pendik, Kartal ve Maltepe'nin sahil kısımlarının ise sıcaktan dolayı boş olduğu görüldü.
İzmir'de termometreler 42,5'yi gösterdi
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği İzmir'de, sıcaktan bunalan vatandaşlar Çeşme'deki sahillerde yoğunluk oluşturdu.
Temmuz ayı sıcaklık rekoru 43,2 derece olan İzmir kent merkezinde bugün öğlen saatlerinde termometreler 42,5'yi gösterdi.
Rekora yakın seyreden sıcak hava nedeniyle öğlen saatlerinde sokak ve caddelerdeki insan yoğunluğunun azaldığı gözlendi. Sıcaktan bunalan vatandaşlar sahil ve plajlarda yoğunluk oluşturdu.
Yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra ilçe sakinleri de Çeşme'nin yaklaşık bin 200 metre uzunluğundaki ünlü Ilıca Plajı'nda denize girerek serinlemeyi tercih etti.
Kent genelinde hafta sonu da sıcak havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Uzmanlar, sıcak hava dalgasının etkili olduğu bu günlerde özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin öğle saatlerinde dışarı çıkmaması, bol sıvı tüketmesi ve serin yerlerde bulunması konusunda uyarıda bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.