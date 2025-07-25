Dolar
40.53
Euro
47.55
Altın
3,344.51
ETH/USDT
3,699.60
BTC/USDT
116,000.00
BIST 100
10,692.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Avrupa'nın kavurucu sıcaklarla ve alevlerle mücadelesi sürüyor

Avrupa genelinde hava sıcaklıkları çok yüksek seviyede etkisini sürdürürken, birçok ülkenin orman yangınlarıyla mücadelesi devam ediyor.

Eren Beksaç, Barış Seçkin, Derya Gülnaz Özcan, Ihvan Radoykov  | 25.07.2025 - Güncelleme : 25.07.2025
Avrupa'nın kavurucu sıcaklarla ve alevlerle mücadelesi sürüyor

Kosova

Avrupa'nın Akdeniz'e kıyısı olan ülkeleri başta olmak üzere, kıta genelinde sıcak hava ve orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.

İtalya'nın Ciro Marina beldesindeki yangın kontrol altına alındı. Sicilya Adası'nda bulunan Partinico ile San Giuseppe Jato beldelerindeki yangın ile Mineo, Miglionico ve Marsica beldelerindeki yangınları söndürme çalışmaları devam ediyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yunanistan

Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda Korinthias iline bağlı Feneo bölgesinde 22 Temmuz'da başlayan yangın kontrol altına alındı, ancak bölgede havadan soğutma çalışmaları sürüyor.

Bulgaristan

Bulgaristan'ın Burgaz ile Vidin kentleriyle Elhovo kasabası çevresinde sınırlı çapta çıkan orman ve tarla yangınları kontrol altına alındı.

⁠Arnavutluk

Arnavutluk basınında yer alan haberlere göre, ülkede son 24 saat içinde 29 yangın rapor edilirken, 4 yangın kontrol altına alınırken 10 yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Birçok ülke, yangın riskinde "çok aşırı" seviyede yer alıyor

Yangın Hava Durumu Endeksi (FWI) tarafından 22-28 Temmuz tarihlerinde oluşturulan yangın riski haritasında da çok sayıda ülke "çok aşırı", "aşırı", "çok yüksek" ve "yüksek" seviyeleri işaret eden kırmızı renkle gösterildi.

Harita verilerinde, İtalya'nın güney kıyıları, Norveç, İsveç ve Finlandiya gibi ülkelerde yangın riski "çok aşırı" seviyede gösterilirken, hava sıcaklıklarının bu ülkelerde normalin çok üstünde seyrettiği ve kuru havanın etkili olduğu belirtildi.

Balkanlar, Yunanistan ve Türkiye ise "aşırı" seviyede bulunurken, bu ülkelerin ikinci büyük risk kümesini oluşturduğu ifade edildi.

İspanya ve Portekiz "çok yüksek" kategorisinde yer alırken, Doğu ve Orta Avrupa ülkelerinin de bölgeye oranla daha düşük seviyede olduğu belirlendi.

Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi (EFFIS) ve Copernicus İklim Değişikliği Servisi verilerine göre, 2025'in başından bu yana Avrupa'da 1250 yangın tespit edildi. Bu sayının geçen yıl 861 olduğu belirtildi.

Bu yıl içinde bölgede yaklaşık 240 bin hektar alan orman yangınları sonucu kül oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çeşme'de 7 saatlik su kesintileri bu gece başlıyor
Marmara Denizi'nde Kınalıada açıklarında bir teknede yangın çıktı
Gaziantep ve çevre illerde sıcak hava etkisini sürdürüyor
Orman yangınında şehit olanların araçlarının bulunduğu alanın helikopter görüntüsüne ulaşıldı
Orman yangını şehitlerinden Muharrem Can'ın cenazesi Konya'da defnedildi

Benzer haberler

Avrupa'nın kavurucu sıcaklarla ve alevlerle mücadelesi sürüyor

Avrupa'nın kavurucu sıcaklarla ve alevlerle mücadelesi sürüyor

Gaziantep ve çevre illerde sıcak hava etkisini sürdürüyor

Yurdun çeşitli bölgelerindeki orman yangınlarına müdahaleler sürüyor

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde: Ekonomik büyümeye yönelik riskler aşağı yönlü olmaya devam ediyor

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde: Ekonomik büyümeye yönelik riskler aşağı yönlü olmaya devam ediyor
AB, ABD ile tarife anlaşmasını yakın görüyor

AB, ABD ile tarife anlaşmasını yakın görüyor
Avrupa Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu

Avrupa Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet