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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, BM oturumunda konuştu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Birleşmiş Milletlerin (BM) eyleme geçmemekle eleştirildiğini belirterek, "Artık eylem zamanı." dedi.

Salih Okuroğlu  | 20.09.2024 - Güncelleme : 20.09.2024
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, BM oturumunda konuştu

Ankara

Şahin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in daveti üzerine New York'ta düzenlenen Yerel ve Bölgesel Yönetimler Danışma Grubu Toplantısı'nda konuşma yaptı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri görevindeyken 2015'te Gaziantep'e yaptığı ziyaretten ve bugünkü "cesaretli duruşundan" dolayı Guterres'e teşekkür eden Şahin, BM'nin savaşların durması için kurulduğunu ancak dünyanın her tarafında savaşların devam ettiğini söyledi.

Şahin, kalıcılığın ve kapsayıcılığın mutlaka tesis edilmesi gerektiğini, BM ile ilgili en büyük endişe ve eleştirinin eyleme geçmemesi olduğunu belirterek, "Artık eylem zamanı." diye konuştu.

Fatma Şahin, 2 milyon nüfuslu Gaziantep'te 300 bin sığınmacıyla yaşadıklarını, artık onurlu ve gönüllü şekilde dönüşleri istediklerini aktardı.

Şahin, "Onurlu geri dönüşün mutlaka BM tarafından desteklenmesi, saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) 'Dünya 5'ten büyüktür, daha adaletli bir dünya mümkündür.' sözünün BM'nin bir eylem politikasına dönüşmesini istiyoruz." dedi.

Şahin'den Gazze vurgusu

Şu anda Gazze'de 10 dakikada 1 çocuğun İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğini hatırlatan Şahin, "Biz Ukrayna'dan gerekli dersi çıkarsaydık Gazze'de çocuklar öldürülmeyecekti." şeklinde konuştu.

Şahin, sosyal medya platformu X hesabından da konuşmasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamasında Şahin, "Herkes konuştu ama tek konuşmacı bile Gazze diyemedi. Çünkü gündemleri Gazze değil, iklim kriziydi. Kimse konuşamasa da biz konuştuk, haykırdık. Çünkü çocuklar öldürülürken başka bir şey konuşulmaz." ifadelerine yer verdi.

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