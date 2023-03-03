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Gazeteci Latif Şimşek'i darbeden sanık 11 ay hapisle cezalandırıldı

Bir televizyon kanalındaki tartışma programında gazeteci Latif Şimşek'i darbettiği gerekçesiyle yargılanan sanık Emrah Topal'a "yaralama" ve "hakaret" suçlarından 11 ay hapis cezası verildi.

Zeynep Yeşildal   | 03.03.2023
Gazeteci Latif Şimşek'i darbeden sanık 11 ay hapisle cezalandırıldı

İstanbul

İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen müşteki Latif Şimşek'in avukatı Yakup Oktay Aşçı, bir önceki celse açıklanan esasa ilişkin mütalaaya katıldıklarını söyledi.

Sanık Emrah Topal'ın avukatı İsmail Işık ise tartışmayı görmesi üzerine tarafları ayırmak için stüdyoya giren müvekkilinin Latif Şimşek'i iterek bir yere oturtmaya çalıştığını öne sürdü.

Bu sırada Şimşek'in müvekkiline söylediği "Sen kimsin lan?" sözleri üzerine yaralama eyleminin gerçekleştiğini ifade eden avukat Işık, bu suç yönünden müvekkili hakkında lehe hükümlerin uygulanmasını, "hakaret" suçundan ise beraat kararı verilmesini istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Emrah Topal'ın "kasten yaralama" suçundan 6, "hakaret" suçundan 5 ay olmak üzere toplamda 11 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Bu cezalar yönünden indirim ve erteleme uygulamayan mahkeme, "tehdit" suçundan ise sanığın beraatine karar verdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 6 Ağustos 2022'de TV 100 adlı televizyon kanalında yayımlanan "Gündeme Dair" isimli, müşteki Latif Şimşek ve Milletvekili Cemal Enginyurt'un konuk olduğu program sırasında ikili arasında tartışma yaşandığı, diğer program konuklarının tarafları sakinleştirmeye çalıştığı, bu sırada Emrah Topal'ın müştekiyi yumruk ve tokat atmak suretiyle darbettiği belirtilmişti.

Sanığın darp sırasında müştekiye ağır küfürler ettiği ifade edilen iddianamede, Emrah Topal'ın "kasten yaralama", "alenen hakaret" ve "tehdit" suçlarından 1 yıl 1 ay 15 günden 5 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

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