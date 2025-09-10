Dolar
Fransa’da hükümetin sosyo-ekonomik politikalarına tepki olarak ülke genelinde "Her şeyi durduralım" sloganıyla düzenlenen eylemler devam ediyor
logo
Gündem

Ankara'da yaya geçidindeki kadını darbeden sürücü tutuklandı

Başkentte yaya yolundaki bir kadını darbeden sürücü, "kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Cemil Murat Budak, Efsa Çağla Yavuz, Muhammed Nuri Erdoğan  | 10.09.2025 - Güncelleme : 10.09.2025
Ankara'da yaya geçidindeki kadını darbeden sürücü tutuklandı

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Çankaya Strazburg Caddesi'ndeki darp olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan A.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen şüpheli, savcılık ifadesi sonrası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Zanlı, Ankara 9. Sulh Ceza Mahkemesince "kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Bakan Yerlikaya'dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, dün Ankara'da Strazburg Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan S.Ç'nin bir araçtan inen 2 kişi tarafından darbedildiğini hatırlattı.

Baba oğul oldukları tespit edilen A.A. ve B.C.A'nın yakalandığını bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanlığı olarak göreve geldiğimiz ilk günden itibaren özellikle trafik kültürünün yerleşmesi ve kadına karşı şiddet olaylarının önlenmesi için büyük çaba harcıyoruz. Bu birkaç saniyelik videoda trafik kuralları ve toplum huzuru hiçe sayılıyor; üstelik karşıdan karşıya geçen bir kadına şiddet uygulanıyor. Bu tür bir davranış ne ahlakla ne medeniyet değerlerimizle ne de insanlıkla açıklanabilir. Kadına kalkan elleri durdurmaya kararlıyız. Yaşanan bu menfur saldırının takipçisi olacağız."

