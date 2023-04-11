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Gara'da 13 kişinin şehit edilmesine ilişkin 2 teröriste 17 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis

Terör örgütü PKK'nın iki yıl önce Gara'da alıkoyduğu 12'si Türk vatandaşı 13 kişinin şehit edilmesine ilişkin tutuklu yargılanan teröristlerden ikisi, 17 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Aziz Aslan, Ekrem Payan  | 11.04.2023 - Güncelleme : 11.04.2023
Gara'da 13 kişinin şehit edilmesine ilişkin 2 teröriste 17 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis

Diyarbakır

Şırnak 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, sanıklar "Merkaz Botan" kod isimli Doğan Geçgel ve "Şervan Korkmaz" kod isimli Osman Acer, tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında hazırladığı mütalaasında, Geçgel ve Acer'in üzerine atılı suçlardan cezalandırılmaları yönünde görüş bildirdi.

Savunmasında hakkındaki suçlamaları reddeden sanık Acer, silahlarda parmak izinin bulunmadığını öne sürerek, tahliye talebinde bulundu.

Sanık Geçgel ise suçlamaları reddederek, tahliyesi yönünde karar verilmesini istedi.

Mahkeme, Geçgel ve Acer'e "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 3 güvenlik görevlisinin şehit edilmesine ilişkin "kişiye yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmek" suçundan 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet, "beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürmek" suçundan 13'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, ayrıca sanıklar hakkında "kişiye yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan 7'şer kez 20 yıl, "beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 13'er kez 21 yıl hapis, "tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması veya el değiştirilmesi" suçundan 10'ar yıl, "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan 12 yıl 12'şer ay hapis cezasına hükmetti.

Milli Savunma Bakanlığınca 13 Şubat 2021'de Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesindeki terör örgütü PKK'ya ait hedeflere yönelik Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 48 terörist etkisiz hale getirilmiş, operasyon sırasında mağarada PKK tarafından alıkonulan 12'si Türk vatandaşı 13 kişi katledilmişti.

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