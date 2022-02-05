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FSM Köprüsü, Dünya Kanser Günü'ne dikkati çekmek için ışıklandırıldı

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla mavi ve turuncu renkte aydınlatıldı.

Muhammed Gencebay Gür   | 05.02.2022
FSM Köprüsü, Dünya Kanser Günü'ne dikkati çekmek için ışıklandırıldı Fotoğraf: Muhammed Gencebay Gür/AA

İstanbul

Her yıl 4 Şubat'ta kanser hastası bireylere dikkati çekmek amacıyla birçok farkındalık çalışması yapılıyor.

Bu kapsamda önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan İstanbul'un simge noktalarından FSM Köprüsü, bu kez de Dünya Kanser Günü için renklendirildi.

Mavi ve turuncu renkteki aydınlatma sabah saatlerine kadar devam edecek.

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