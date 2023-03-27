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Fransa'nın Ankara Büyükelçisi, PKK/YPG'lilerin Senatoda ağırlanması nedeniyle Dışişlerine çağrıldı

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro, terör örgütü PKK/YPG mensuplarının Fransa Senatosunda ağırlanması ve madalya verilmesi nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Tuğba Altun  | 27.03.2023 - Güncelleme : 27.03.2023
Fransa'nın Ankara Büyükelçisi, PKK/YPG'lilerin Senatoda ağırlanması nedeniyle Dışişlerine çağrıldı

Ankara

Diplomatik kaynakların verdiği bilgiye göre, Dışişleri Bakanlığına çağrılan Büyükelçisi Magro'ya terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı YPG ve bunun kadın kolları YPJ mensuplarının Fransa Senatosunda ağırlanmalarının ve "onur madalyasıyla ödüllendirilmelerinin" Türkiye tarafından kabul edilmediği ve bu olayın kuvvetle kınandığı vurgulandı.

Magro ile görüşmede Türkiye'nin Fransız makamlarından terörle mücadele kapsamındaki beklentileri yinelenerek, Fransa’dan, PKK’nın Suriye’deki uzantılarına uluslararası meşruiyet kazandırma çabalarına prim vermemesi; Türkiye’nin sınırlarının ve Türk halkının güvenliği ile Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğünün korunmasını desteklemesi ve Müttefiklik ruhuna uygun şekilde dayanışma sergilemesi talep edildi.

Diplomatik kaynaklar, konuya ilişkin Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğinin de ilgili Fransız makamları nezdinde girişimde bulunduğu ve Türkiye'nin tepkisinin güçlü şekilde ifade edildiğini bildirdi.

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