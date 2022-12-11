Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mehmetçikten teröristlere bir darbe daha. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li terörist, hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi." bilgisi paylaşıldı.
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Mehmetçikten teröristlere bir darbe daha!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 11, 2022
Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG’li terörist hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/mzohy0re5z