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Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Sefa Şahin   | 11.12.2022
Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mehmetçikten teröristlere bir darbe daha. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li terörist, hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi." bilgisi paylaşıldı.

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Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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