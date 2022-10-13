Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Ankara
Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristin daha bölgedeki ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.
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Kahraman Mehmetçik, saldırı hazırlığındaki teröristleri silahlarıyla beraber hendeklere gömmeye devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 13, 2022
Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 3 PKK/YPG’li terörist daha bölgedeki ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/8limIeuE6c