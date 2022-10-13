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Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Gündoğan   | 13.10.2022
Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristin daha bölgedeki ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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