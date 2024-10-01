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Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb, Anıtkabir'i ziyaret etti

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 01.10.2024 - Güncelleme : 01.10.2024
Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb, Anıtkabir'i ziyaret etti Fotoğraf: Yasin Baturhan Ergin/AA

Ankara

Resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Stubb, beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakıp saygı duruşunda bulunan Stubb, ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Stubb, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Stubb, özel deftere şunları yazdı:

"100 yıldan uzun bir süre önce, Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Türkiye Cumhuriyeti, Finlandiya ile uzun bir yakın ilişki geçmişine sahip. 1924'te kuruluşundan bir yıl sonra, Türkiye ve Finlandiya uzun süredir devam eden ve derin bağlarını vurgulayan Dostluk Antlaşması'nı imzaladılar. Bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin dost ve müttefiki olarak, Finlandiya Cumhurbaşkanı olarak, Türkiye'yi Ankara'yı ve Anıtkabir'i ziyaret etmekten onur duyuyorum."

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