Dolar
19.00
Euro
20.14
Altın
1,923.70
ETH/USDT
1,664.00
BTC/USDT
24,931.00
BIST 100
5,167.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile bir araya geldi.-VTR-
logo
Gündem

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli mesajları olduğuna inandığını söyledi

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın yapacakları ikili görüşmede önemli mesajları olduğuna inandığını söyledi.

Dildar Baykan Atalay  | 16.03.2023 - Güncelleme : 16.03.2023
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli mesajları olduğuna inandığını söyledi Fotoğraf: Mehmet Murat Önel - AA

Kahramanmaraş

Niinistö, 6 Şubat'taki depremlerin merkezi Kahramanmaraş'ta kurulan Karacasu Konteyner Kenti'ni ziyaret etti.

Burada bulunan Koordinatör Vali Ağrı Valisi Osman Varol'dan kentteki imkanlar hakkında bilgi alan Niinistö, konteyner kentte yaşayan vatandaşlarla da sohbet etti.

Konteyner kent ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Niinistö, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Finlandiya'nın NATO üyeliği konusundaki "Üstümüze düşen görevi yapacağız, verdiğimiz sözü tutacağız." sözlerine ilişkin bir soruyu yanıtladı.

Niinistö, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yarın görüşeceğini anımsatarak, "Yarın bu konuda daha çok bilgimiz olacak. Erdoğan'ı uzun süredir biliyorum. (Erdoğan'ın) Önemli mesajları olduğuna eminim." ifadelerini kullandı.

Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini ayrı ayrı yürütüp yürütmeyeceğine ilişkin bir soruya ise Niinistö, şu yanıtı verdi:

"Tek başımıza ilerlemiyoruz fakat üye olabileceğimiz gözüküyor. Çünkü Finlandiya, beklenen her şeyi yaptı. NATO üyeliğine başvurdu ve Türk hükümetiyle Madrid’de başlayan müzakereler yaptık. Bence gerekli her şeyi yerine getirdik. Şimdi onay için bekliyoruz."

Niinistö, konteyner kentin ardından Finlandiyalı arama kurtarma ekibinin bulunduğu Birleşmiş Milletler İnsani İlişkiler Koordinasyon Ofisini (OCHA) de ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı ve sahada incelemelerde bulundu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Keşan'da kuraklık nedeniyle su kullanımına sınırlama getirildi
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli mesajları olduğuna inandığını söyledi
Prof. Dr. Sözbilir, Bolu'da 4,8 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi
TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev: TDT çerçevesinde ikili ilişkiler ve çok taraflı işbirlikleri gelişti
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev: Özbekistan halkı "Türkiye seninleyiz" diyerek Türk kardeşlerinin yardımına koştu

Benzer haberler

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli mesajları olduğuna inandığını söyledi

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli mesajları olduğuna inandığını söyledi

TBMM Başkanı Şentop: Artık uluslararası toplumun konuşup dağılmaktan fazlasını yapma zamanı geldi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet