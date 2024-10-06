Filistin'e destek yürüyüşleri düzenlendi
Birçok şehirde sivil toplum kuruluşlarının çağrılarıyla Filistin'e destek yürüyüşleri yapıldı.
Ankara
Ankara Filistin Dayanışma Platformu'na (ANFİDAP) mensup sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla on binlerce kişi başkentte Filistin'e destek yürüyüşü yaptı.
Kurtuluş Parkı'nda toplanan vatandaşlar, Türk ve Filistin bayrakları, pankart ve dövizlerle Anadolu Meydanı'na yürüdü. Burada da İsrail aleyhine, Filistin lehine sloganlar atıldı.
Güvenlik güçlerinin yürüyüş güzergahı ve Anadolu Meydanı'nda yoğun tedbir aldığı görüldü.
ANFİDAP adına basın açıklaması yapan, Memur-Sen Ankara İl Başkanı Nevzat Öylek, bugün, toprakları gasbedilen, halkı yok edilmeye çalışılan Filistin'de yaşanan acımasız soykırıma tepkilerini göstermek üzere, yapılan insanlık yoklamasında "ben de varım" demek için burada olduklarını belirtti.
İsrail'in hiçbir değeri ve sınırı bulunmayan "mutlak bir kötü" olduğunu ifade eden Öylek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sabıkası, katliamlarla dolu katil İsrail, Filistin'de soykırım suçunu en vahşi şekilde işlemektedir. Filistin'de 365 gündür hastaneler, okullar, camiler, kiliseler, evler, pazar yerleri, su depoları, fırınlar, aşevleri ve mülteci kampları bombalanmaktadır. Bebekler, çocuklar, kadınlar, yaşlılar, sağlıkçılar, yardım görevlileri ve gazeteciler katlediliyor. Gazze'de 365 günde 42 bin kişi terörist İsrail tarafından vahşice katledildi. Binlerce Filistinli ise hala enkaz altında."
Öylek, İsrail'in, saldırgan tutumunu Gazze, Batı Şeria ve tüm Filistin'den sonra Lübnan'a da taşıdığına işaret ederek, siyonist rejimin bu "azgın" tutumunun, bölge halkları için açık bir tehdit olduğunu söyledi. Öylek, şöyle konuştu:
"Kıbrıs'a ve Türkiye'ye doğru sıçrayacağı açık olan bu cüretkar tehdidin tüm dünyayı kaosa sürükleyeceği ortadadır. İsrail terörü karşısında Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği gibi uluslararası örgütler, önleyici bir rol üstlenmedikleri gibi İsrail'i koruyup kollamaktadırlar. Amerika Birleşik Devleri, İngiltere, Fransa, Almanya ve Hindistan gibi ülkeler İsrail'e asker, silah ve para desteğinde bulunarak siyonist soykırıma ortak olmuşlardır. Filistin söz konusu olduğunda onlarca yıldır ürettiği insani ve hukuki birikimini göz ardı eden Batı, bu çifte standartçı barbar yüzüyle insanlığa sunacağı hiçbir şeyinin kalmadığını bir kez daha göstermiştir."
İslam İşbirliği Teşkilatının yaşananlara sessiz ve seyirci kalarak bu vahşetin büyümesinde pay sahibi olduğunu savunan Öylek, yaşanan katliamlara karşı uyanan küresel vicdanın ise insanlığın umudu haline geldiğini vurguladı.
Öylek, Türkiye'nin, Hamas'ın yanında yer alması, İsrail'le ticari ilişkilerin kesilmesine karar vermesi, uluslararası platformlarda Filistin için diplomatik girişimlerde bulunması ve Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açılan davaya müdahil olmasının, milletin hassasiyetiyle örtüşen adımlar olduğunu belirtti.
Ancak bu çabanın, İsrail'in "azgınlığını" durdurmaya yetmediğini söyleyen Öylek, bu soykırımı durdurmak için toplumun tüm kesimlerinin kenetlenmesini ve ortak bir cephe oluşturmasını beklediklerini ifade etti.
Öylek, bireysel sorumlulukların başında İsrail'e destek olan firmaları boykot etmenin geldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Boykot, sadece bir ekonomik eylem değil, yaşanan zulme karşı koymanın bir yoludur. Boykotlu ürünü almak katille işbirliği yapmaktır. Katilleri finanse değil, boykot edelim. Alışveriş listemizin başına 'vicdanı' eklemeyi unutmayalım. Şehit İsmail Heniyye başta olmak üzere tüm şehitlerimize rahmet diliyoruz. Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz."
Açıklamanın ardından dualar edildi.
Yürüyüşe ve basın açıklamasına çok sayıda siyasi de destek verdi.
Üsküdar Meydanı'nda Gazze'ye destek mitingi düzenlendi
Filistin'e Destek Platformu çatısı altında bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, Gazze'de bir yıldır devam eden saldırı ve katliama karşı Üsküdar Sahil Meydanı'nda miting gerçekleştirdi.
Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan mitingde AK Parti İstanbul Milletvekili sanatçı Yücel Arzen, Filistin için hazırladığı ezgiyi seslendirdi.
Sivil toplum kuruluşları adına konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, işgal son bulmadıkça ve soykırım durmadıkça susmayacaklarını söyledi.
Filistin’in 1948'den beri işgal altında olduğunu belirten Yalçın, 360 kilometrekarelik Gazze'nin 17 yıldır abluka altında ve her yerinin kan içinde olduğunu dile getirdi.
Gazze'nin 365 gündür tarihin en kanlı yıkımına ve en vahşi soykırımına sahne olduğunu vurgulayan Yalçın, "Gazze'de vahşi bir can pazarı kurulmuş. Hastaneler, okullar, camiler, pazar yerleri, mülteci kampları, toplu katliam alanlarına dönüştü. 365 günde 17 bini çocuk, 11 bin 500'ü kadın 42 bin Filistinli kardeşimiz katledildi. Gayriresmi rakamlara göre şehitlerimizin sayısı 118 bin. 100 binden fazla yaralı, on binlerce kayıp var. Gazze’de ölen sadece masum siviller değil Gazze’de insanlık ölüyor." ifadelerini kullandı.
İsrail'in bir Nazi rejimi olduğunu ve bu rejimi de ABD ve Avrupa’nın kurduğunu dile getiren Yalçın, Batı'da soykırımı desteklemenin serbest ama Filistin’e destek vermenin yasak olduğunu belirtti.
Katillere karşı İslam aleminin İstiklal Savaşı vermesi gerektiğine işaret eden Yalçın, şöyle konuştu:
"Çünkü soykırımcılar durmuyor, Batı'dan aldıkları güçle soykırımı Lübnan'a taşıyorlar. Güvenlik Konseyindeki vetocu baronlar, mazlumlara kurtuluş kapısını kapatırken zalimlere soykırım kapılarını sonuna kadar açıyor. Evet, artık Dünya 5’ten büyük olmak zorundadır. Mazlumu zalim, zalimi mazlum gösteren bu hokkabaz düzen artık sona ermelidir."
Meydanlara vicdanlarını rahatlatmak için toplanmadıklarını belirten Yalçın, Mescid-i Aksa'ya sadakat için, zalimlere karşı direnenlerin safında olduklarını göstermek için toplandıklarını ve Filistin davasını savunmaya devam edeceklerini söyledi.
"Aksa Tufanı sonrası İsrail'den çıkanların sayısı artmaya devam ediyor"
Mitinge katılan Hamas yöneticilerinden Sami Ebu Zuhri de Türkiye’de yapılan mitinglere atıfta bulunarak, İsrail’i destekleyen ABD ve diğer ülkelere karşı Türkiye ve bütün ümmetin Filistin’le birlikte olduğunu belirtti.
Bir yıl içinde atılan tonlarca bombaya karşın Gazze halkının hala ayakta ve direniş halinde olduğunu dile getiren Zuhri, "İsrail, bu sürede Gazze ve Filistin üzerindeki planlarını gerçekleştiremedi. Hamas'ın elindeki esirlerini kurtaracaklarını söylemişlerdi. Bir yılda bütün teknolojik imkanlarına rağmen bırakın onları ele geçirmeyi, yerlerini bile tespit edemediler. İsrail, Aksa Tufanı başladıktan sonra ülkeyi terk eden yerleşimci siyonistleri geri döndüreceklerini söylemişti ama bir yılda çıkanların sayısı artmaya devam ediyor." şeklinde konuştu.
Son saldırılarla İsrail’in savaşı daha geniş alanlara taşımaya çalıştığına dikkati çeken Zuhri, Orta Doğu'da İsrail'e yer olmadığını ve Kudüs’ün yeniden özgür olacağını söyledi.
İsrail ve ABD aleyhine sloganların atıldığı mitingde "Grup Yürüyüş" ile "Grup Genç" sahne alarak ezgilerini seslendirdi.
Mitinge Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve vatandaşlar katıldı.
Gazzeli doktor, gazeteci ve avukat gibi meslekler ile anne ve çocukları temsilen bir koreografinin de yapıldığı miting, Dr. Şerafettin Kalay'ın okuduğu duayla sona erdi.
İzmir'de "Gazze'ye Bir Nefes" programı düzenlendi
AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Filistin toprakları ve Kudüs'ü ufuk çizgisi olarak gördüklerini, tüm dünyada mazlumların üstünlüğünü kurmak üzerine bir duruş kurulmasının elzem olduğunu belirtti.
İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (İSTOK) tarafından Bornova Sanat ve Kültür Merkezi'nde "Gazze'ye Bir Nefes" programı düzenlendi.
Çok sayıda dernekten üyelerin katıldığı program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Programın açılışında konuşan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, dünyanın Filistin'de yaşananlara karşı sessiz kaldığına dikkati çekti.
"Abdülhamit Han'ın emaneti Filistin toprakları, Kudüs bizim ufuk çizgimizdir. Tüm dünyada mazlumların üstünlüğü üzerine duruş kurmamız elzemdir" diyen Saygılı, Birleşmiş Milletler'in hukukun üstünlüğü ilkesi yerine isimlerin hukuku ilkesini ortaya koyduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "dünya 5'ten büyüktür" ifadesinin Gazze'de yaşananlar sonrası "dünya birden büyük değildir" noktasına kadar geldiğini anlatan Saygılı, "Her şeyi siyonist ve terörist İsrail için kurdukları bir dünyada hepimiz çok daha akıllı ve imanı güçlü evlatlar yetiştirmeyiz. Özellikle de annelere sesleniyorum. Duruşumuzun dimdik olması lazım." diye konuştu.
Gençlik yıllarından bugüne 3 konuyu temel hedef olarak belirlediklerini, bunlardan biri olan başörtüsü sorununun çözüldüğünü, diğeri olan Ayasofya Camii'nin ibadete açıldığını aktaran Saygılı, "Üçüncü mesele kaldı, Kudüs. Rabbim Kudüs'ün, ümmeti Muhammed'in gidip orada hep beraber özgürce namaz kılacağı bir emin yeri olmasını nasip eylesin inşallah." dedi.
İSTOK Dönem Başkanı Gökhan Temur da Filistinlilerin İslam coğrafyası için bedel ödediklerini söyledi.
İsrail'in hedefinin sadece Gazze, Kudüs, Batı Şeria olmadığını, İstanbul ve Anadolu coğrafyasının da hedeflendiğini öne süren Temur, dünyanın insanlık tarihinin en vahşi katliamını seyrettiğini, yeterince ses vermediğini ifade etti.
İsrail'e bir terör örgütü gibi muamele edilmesi gerektiğini savunan Temur, şunları kaydetti:
"Onlar sanıyorlar ki akıttıkları kan yanlarına kalacak. Sanıyorlar ki bu zulüm böyle sürüp gidecek. Direniş kazanacak, insanlık kazanacak. İzmir'den bütün uluslararası topluma sesleniyoruz. Soykırımın durdurulması, bu vahşete dur denilmesi için uluslararası dengelere, reel politiğe, ulusal çıkarlara daha ne kadar çok kurban vermeliyiz? Susmak, zulmün, vahşetin ortağı olmak demektir."
Ayçin Kantoğlu'nun moderatörlüğünü yaptığı programa Said Ercan, Fatih Tuğra Doruk, Yakup Köse, Mustafa Çakır, Mehmet Ali Bayram ve Tayyar Tercan konuşmacı olarak katıldı.
Etkinliğe Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, İl Müftüsü Sinan Kazancı ve vatandaşlar katıldı.
Van ve Bitlis'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
Van ve Bitlis'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi, basın açıklaması yapıldı.
Van'da Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde binlerce kişinin katılımıyla "Soykırıma İsyan, Filistin'e Destek" yürüyüşü yapıldı.
Türk ve Filistin bayraklarıyla Beşyol Meydanı'nda bir araya gelenler, "Filistin'e özgürlük", "Katil İsrail Filistin'den defol", "Kahrolsun İsrail", "Müslüman uyuma Filistin'e sahip çık", "Nehirden denize özgür Filistin", "Van'dan Gazze'ye direnişe bin selam" sloganları atarak Cumhuriyet Caddesi'nde yürüdü.
Kent Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Katılımcılar adına açıklama yapan platformun dönem başkanı Muhammed Garip Cesur, Filistin halkının varoluş mücadelesi verdiğini söyledi.
Filistin için yaklaşık bir yıldır meydanlarda olduklarını belirten Cesur, "Sabıkası soykırımlarla dolu olan İsrail, son bir yıldan bu yana Filistin'de soykırım suçunu en vahşi şekilde işlemektedir. 365 gündür kesintisiz devam eden saldırılar sonucu on binlerce çocuk, kadın, yaşlı, hasta, engelli, gazeteci, sağlık çalışanı, insani yardım çalışanı katledildi." dedi.
İsrail'in saldırıları karşısında Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) gibi uluslararası örgütlerin İsrail'i koruyup kolladığını dile getiren Cesur, şunları kaydetti:
"AB'ye üye ülkeler İsrail'e silah ve para desteğinde bulunurken, BM Güvenlik Konseyi, İsrail terör örgütünün dokunulmazlığını tescilleyen bir rol üstlenmiştir. Uluslararası ilişkilerde İsrail istisnacılığı olarak tanımlanan bu tavır, uluslararası mekanizmaları, hukuku, insan hakları sözleşmelerini işlevsizleştirmiş, uluslararası sistemin ana aktörü olan emperyalist Batı ülkeleri bu siyonist soykırımın ortağı olmuştur. Artık herkes anlamaktadır ki İsrail sorunu dünyanın kayıtsız kalamayacağı insani ve vicdani bir sorundur. Siyonizme karşı tüm insanlık bir ve beraber olmalıdır."
Bitlis Filistin Dayanışma Platformu öncülüğünde Gazibey Camisi önünde toplanan bir grup, Türk ve Filistin bayraklarıyla sloganlar atarak Ulu Cami meydanına kadar yürüdü.
Burada Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından konuşan Memur-Sen İl Temsilcisi Cabir Durak, İsrail'in, Gazze'de 365 gündür soykırım yaptığını, bunun karşısında dünyanın kör, sağır ve suskun olduğunu söyledi.
Dünyanın bu suskunluğunun çoğu çocuk ve kadın 42 binden fazla insanı katleden, hastaneleri, okulları, ibadethaneleri dahi bombalayan İsrail'i cesaretlendirdiğini belirten Durak, şöyle konuştu:
"Çocukları öldürmeyi itikatlarının gereği sayan devlet görünümlü sapkın terör örgütü, emperyalist sistemin koruması altında bölgeyi kan gölüne çeviriyor ve soykırım siyasetini bütün bölgeye yayıyor. Tarihin hiçbir döneminde ve dünyanın başka hiçbir yerinde katilin, soykırımcının bu kadar desteklendiği başka örnek yoktur. Batılı emperyalist güçler İslam'a ve Müslümanlara olan düşmanlıklarını İsrail denen siyonist katil çete eliyle gerçekleştiriyor."
7 Ekim 2023'ten bu yana yaşananların siyonist işgalin yeni bir evresini gösterdiğini dile getiren Durak, "Gazze'deki direniş, insanlığın ve bizim onurumuzdur. Gazze'de evleri, toprakları, özgürlükleri, inançları için direnenlere selam olsun. Birinci yılına giren soykırımı lanetliyor, Gazze'de direnen yiğitleri ve şehitlerimizi selamlıyoruz." dedi.
Yürüyüşe, AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi, HÜDA PAR İl Başkanı Cengiz Karakaya, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Emre Güzelsoy, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Samsun, Çankırı, Amasya ve Sinop'ta Filistin’e destek yürüyüşleri düzenlendi
Samsun, Çankırı, Amasya ve Sinop'ta İsrail'in Filistin'i işgalinin birinci yılında Filistin'e destek yürüyüşleri düzenlendi.
Atakum Gençlik Merkezi önünden başlayan Filistin'e destek yürüyüşü Çobanlı İskelesi'nde sona erdi.
Filistin'e Destek Platformu'nun düzenlediği "Direnişe Devam Siyonizme Lanet" yürüyüşüne Samsun İHH, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar destek verdi.
Türk ve Filistin bayrağının yanında ellerinde dövizler taşıyan vatandaşlar, sloganlarda İsrail'in Filistin'i işgalini protesto etti.
Eyleme katılanlar adına konuşan Memur-Sen Samsun İl Başkanı Hamdi Yıldız, İsrail'in soykırım siyasetini bütün bölgeye yaydığını söyledi. Dünyanın hiçbir zamanında soykırımın bu kadar desteklendiğini görmediklerini dile getiren Yıldız, "Uluslararası sistem ahlaken çöktü. İnsanlık İsrail ve onu destekleyen emperyalist güçler karşısında savunmasız. Siyonist rejim Lübnan'a başlattığı saldırılarla büyün bölgeyi ateşe vermeyi planladığını şu anda gösteriyor. Ateş yaklaşıyor." dedi.
Okunan Kur'an-ı Kerim'in ve Atakum Müftüsü Hüseyin Köksal'ın yaptığı dua sonrasında program sona erdi.
Sultan II. Bayezid Cami önünden başlayan yürüyüş Yavuz Selim Meydanı'nda son buldu. Gönüllü Kuruluşlar Birliğinin (GÖK-BİR) düzenlediği, Türkiye Diyanet Vakfı Amasya Şubesi ve Gençlik Merkezinin destek verdiği yürüyüşe çok sayıda vatandaş katıldı.
Ellerinde döviz ve bayraklar taşıyan vatandaşlar sık sık sloganlar atarak İsrail'in Filistin'i işgalini ve yaptıkları katliam ve soykırımları protesto etti.
Gönüllü Kuruluşlar Birliği adına açıklama yapan Mehmet Akif Yivli, İslam ümmetinin direnerek sabredeceğini ifade ederek, "Her daim düşmana karşı teyakkuzda olacağız. Rabb'imize intikal edecek ve hep birlikte feraha, kurtuluşa ereceğiz." dedi.
Yürüyüşe katılan Gönüllü Kuruluşlar Birliği Dönem Başkanı Serdal Benli de Aksa tufanının yıl dönümünde bir araya geldiklerini anımsatarak, "Siyonist işgalin yıl dönümünde Amasya Gök-Bir Gönüllü Kuruluşlar Birliği olarak Gazze'deki, Lübnan'daki mazlumlara destek adına Gazzeli kardeşlerimiz için dua edeceğiz, aynı zamanda oradaki kutlu direnişi de selamlayacağız." diye konuştu.
Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından yapılan dua ile protesto yürüyüşü sona erdi.
Çankırı'da Filistin'e Destek Platformu tarafından düzenlenen "Direnişe Selam Siyonizme Lanet Yürüyüşü", Kucaklama Taşı'nda başladı.
Ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla Karatekin Parkı'na kadar yürüyen vatandaşlar, İsrail ve ABD aleyhinde sloganlar attı.
Platform adına Karatekin Parkı'nda açıklama yapan Tuna Dinç, çocukları öldürmeyi itikatlarının gereği sayan devlet görünümlü sapkın terör örgütünün, emperyalist sistemin koruması altında bölgeyi kan gölüne çevirdiğini ve soykırım siyasetini bütün bölgeye yaydığını söyledi.
Tarihin hiçbir döneminde ve dünyanın başka hiçbir yerinde katilin, soykırımcının bu kadar desteklendiği başka örnek olmadığını belirten Dinç, "Batılı emperyalist güçler İslam'a ve Müslümanlara olan düşmanlıklarını İsrail denen siyonist katil çete eliyle gerçekleştiriyor. Söz konusu Müslümanlar olunca bugüne kadar iddia ettikleri demokrasi, insan hakları, özgürlük gibi bütün değerlerini çiğnemeleri bundan." diye konuştu.
Aklın, idrakin ve vicdanın rafa kalktığı bu kör inancın emperyalizmin desteği ile dünyayı bir cehennem çukuruna sürüklediğini dile getiren Dinç, şöyle konuştu:
"Uluslararası kurumlar çöktü. Daha da kötüsü, insanlık bütün değerleriyle birlikte bu katil rejim ve onu koşulsuz destekleyen emperyal güçler karşısında savunmasız. Gazze'deki direniş, insanlığın ve bizim onurumuzdur. Gazze'de evleri, toprakları, özgürlükleri, inançları için direnenlere selam olsun. İnsanlığın sancağı yere düşmesin, haysiyeti çiğnenmesin, umutlar sönmesin diye zulme karşı göğsünü siper edenlere, korkunç soykırıma rağmen siyonizme ve onlarca emperyalist devlete kahramanca direnenlere selam olsun."
Konuşmanın ardından İl Müftüsü Mehmet Şahin tarafından dua edildi.
Programa, AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Ulusoy, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Sinop'ta da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla "Direnişe Selam, Siyonizme Lanet" etkinliği düzenlendi.
Eski otogar mevkisinde toplanan çeşitli sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcilerinden oluşan grup, ellerinde taşıdıkları Türk ve Filistin bayraklarıyla Tuzcular Caddesi üzerinden Uğur Mumcu Meydanı'na kadar yürüdü.
Burada grup adına basın açıklaması yapan Memur-Sen Sinop Şube Başkanı Ramazan Çelik, Gazze'deki zulme karşı seslerini yükseltmeye devam edeceklerini söyledi.
İsrail'in dünyayı bir cehennem çukuruna sürüklediğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:
"Tarihin hiçbir döneminde ve dünyanın başka hiçbir yerinde katilin, soykırımcının bu kadar desteklendiği başka örnek yoktur. Kendilerinin dışındakilere 'insanımsı' diyebilecek kadar insanlıktan çıkmış ırkçı bir rejim ve inançla karşı karşıyayız. Aklın, idrakin ve vicdanın rafa kalktığı bu kör inanç emperyalizmin desteği ile dünyayı bir cehennem çukuruna sürüklüyor."
Grup, okunan duanın ardından dağıldı.
Sivas'ta, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi
Sivas'ta, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı protesto düzenlendi.
Sivas Tren Garı önünde Türk ve Filistin bayrakları ile dövizler taşıyan grup, slogan, salavat ve tekbirler eşliğinde Buruciye Medresesi önüne kadar yürüdü.
Burada grup adına konuşan Emre Altun, katliamları protesto etmek ve Filistin direnişine destek olmak için bugün ülke olarak meydanlara çıkıldığını söyledi.
Bu davanın sadece Filistin ve Gazze halkının davası olmadığını belirten Altun, "Bebek katillerinin utanç verici vahşetine karşı vicdan sahibi insanlığın ortak davasıdır. Bu dava sadece son 1 yıldır işlenen katliamlara değil, bir asırdır devam eden soykırıma karşı olanların ve terör devletlerinin zulümleri karşısında yürekleri sızlayan ümmetin ortak davasıdır." dedi.
Erzurum, Kars, Iğdır, Erzincan ve Ardahan'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi
Erzurum, Kars, Erzincan, Iğdır ve Ardahan’da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi.
Erzurum Sivil Toplum Platformunca (ESTP), İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını 365'inci gününde "Direnişe selam, siyonizme lanet" mottosuyla protesto etmek için öğlen namazı sonrası tarihi Lalapaşa Cami bahçesinde program düzenlendi.
Programda sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve vatandaşlar, taşıdıkları döviz, Türk ve Filistin bayraklarıyla Filistin'e destek verdi.
Grup adına basın açıklaması yapan Memur-Sen İl Başkanı ve Eğitim-Bir-Sen 2 Nolu Şube Başkanı Mustafa Karataş, İsrail'in 365 gündür Gazze'de soykırım yaptığını söyledi.
İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını lanetleyen Karataş, "Dünyanın bu suskunluğu çoğu çocuk ve kadın 42 binden fazla insanı katleden, hastaneleri, okulları ve ibadethaneleri bombalayan soykırımcıyı, kandan beslenen katil sürüsünü cesaretlendiriyor." dedi.
Karataş, bazı Batılı ülkelerin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu alkışladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Siyonist İsrail, 7 Ekim'den bu yana 17 bini çocuk, 11 bin 500'ü kadın olmak üzere 42 binden fazla Filistinli masumu katletti. Bunlar resmi rakamlar, 97 binden fazla yaralı ve on binlerce kayıp var. Bunlar istatistiki rakam değil bunların her biri insan, her biri kardeşimiz. Bunlar, bizim evlatlarımız, annelerimiz ve bacılarımız. Bunlar, insan vicdanını kanatan gerçekler."
Gruptakiler, basın açıklamasının ardından hayatını kaybedenler için dua ederek dağıldı.
Erzincan'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla "Soykırıma İsyan, Filistine Destek Yürüşü" düzenlendi.
Öğle namazı sonrası Cami Kebir Camisi'nin avlusunda toplanan sivil toplum kuruluşu üyeleri ile vatandaşlar, Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail ve ABD aleyhine slogan atarak Kızılay Meydanı’na yürüdü.
Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından grup adına basın açıklaması yapan Diyanet-Sen Erzincan Şube Başkanı Zakir Yıldız, İsrail'in 365 gündür çocuk kadın demeden Gazze'de soykırım uyguladığını anımsattı.
Dünyanın bu suskunluğunun çoğu çocuk ve kadın 42 binden fazla insanı katleden, hastaneleri, okulları, ibadethaneleri dahi bombalayan soykırımcıyı, kandan beslenen katil sürüsünü cesaretlendirdiğini belirten Yıldız, şöyle konuştu:
"Batılı emperyalist güçler, İslam’a ve Müslümanlara düşmanlıklarını İsrail denen siyonist katil çete eliyle gerçekleştiriyor. Söz konusu Müslümanlar olunca bugüne kadar iddia ettikleri demokrasi, insan hakları, özgürlük gibi bütün değerlerini çiğnemeleri bundan. Aklın, idrakin ve vicdanın rafa kalktığı bu kör bir inanç, emperyalizmin desteği ile dünyayı bir cehennem çukuruna sürüklüyor."
Basın açıklaması, duanın ardından sona erdi.
Kars'ta Memur-Sen Şubesinin öncülüğünde bir araya gelen STK'ler, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları kınadı.
Sultan Alpaslan Külliyesi önünde toplanan grup, döviz ve pankartlarla Faikbey Caddesi'nde yürüyerek Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı yanındaki parka geldi.
Memur-Sen Kars Şube Başkanı Ahmet Altun, saldırıları kınadı.
Siyonist İsrail'in Gazze'de 365 gündür soykırım yaptığına dikkati çeken Altun, şunları dile getirdi:
"Dünya kör, dünya sağır, dünya suskun. Dünyanın bu suskunluğu, çoğu çocuk ve kadın kırk 42 binden fazla insanı katleden, hastaneleri, okulları, ibadethaneleri dahi bombalayan soykırımcıyı, kandan beslenen katil sürüsünü cesaretlendiriyor. Çocukları öldürmeyi itikatlarının gereği sayan devlet görünümlü sapkın terör örgütü, emperyalist sistemin koruması altında bölgeyi kan gölüne çeviriyor ve soykırım siyasetini bütün bölgeye yayıyor."
Ardahan'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının birinci yılında tepki göstermek amacıyla "Soykırıma Hayır" yürüyüşü düzenlendi.
Kentte ikindi namazı sonrası Merkez Camisi önünde toplanan sivil toplum kuruluşu üyeleri ile vatandaşlar, Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail ve ABD aleyhine slogan atarak Milli Egemenlik Parkı'na yürüdü.
Burada yapılan açıklamaların ardından yürüyüş tamamlandı.
Iğdır'da Tansu Çiller Caddesi'nde toplanan kalabalık, Vali Yolu Caddesi'nden Millet Bahçesine yürüdü.
"Filistin'e Destek Platformu" tarafından düzenlenen etkinlikte Vali Ercan Turan, İl Emniyet Müdürü Erden Sakarya ve vatandaşlardan oluşan kalabalık, "Kahrolsun İsrail" sloganları attı.
Millet Bahçesi'nde Filistin temalı resim sergisi ve basın açıklaması düzenlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.