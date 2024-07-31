Dolar
33.16
Euro
36.00
Altın
2,420.80
ETH/USDT
3,320.10
BTC/USDT
66,220.00
BIST 100
10,655.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Filistin Devlet Başkanı Abbas, 14-15 Ağustos'ta Türkiye'yi ziyaret edecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, 14-15 Ağustos'ta Türkiye'yi ziyaret ederek, TBMM Genel Kurulu'na hitap edeceğini bildirdi.

Alper Şaşmaz  | 31.07.2024 - Güncelleme : 31.07.2024
Filistin Devlet Başkanı Abbas, 14-15 Ağustos'ta Türkiye'yi ziyaret edecek

Ankara

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas, 14-15 Ağustos'ta ülkemize bir ziyarette bulunacaktır. 14 Ağustos Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek olan Sayın Abbas, 15 Ağustos Perşembe günü Gazi Meclisimizin Genel Kuruluna hitap edecektir." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Filistin Devlet Başkanı Abbas, 14-15 Ağustos'ta Türkiye'yi ziyaret edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Heniyye'nin ailesine taziye telefonu
Aydın'ın Çine ilçesinde orman yangını çıktı
RTÜK'ten Netflix, MUBI ve Blu TV'ye idari yaptırım
Avcılar'da İETT otobüsü ile 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı

Benzer haberler

Filistin Devlet Başkanı Abbas, 14-15 Ağustos'ta Türkiye'yi ziyaret edecek

Filistin Devlet Başkanı Abbas, 14-15 Ağustos'ta Türkiye'yi ziyaret edecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, Netanyahu'nun ABD Kongresinde konuşmasına tepki

İletişim Başkanı Altun: Hedeflerine emin adımlarla ilerleyen bir Türkiye var

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, ABU Haber Grubu Başkanlığına seçilen TRT Haber'i kutladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, ABU Haber Grubu Başkanlığına seçilen TRT Haber'i kutladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet