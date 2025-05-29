Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünü kutladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünü kutladı.
Ankara
Altun, sosyal medya hesabından paylaştığı kutlama mesajında, şu ifadelere yer verdi:
"29 Mayıs 1453, sadece bir şehrin değil bir çağın kaderinin değiştiği gündür. İstanbul'un fethi, milletimizin tarih sahnesindeki yürüyüşünde bir dönüm noktası olmuştur. İstanbul, bu büyük zaferle birlikte kadim bir şehrimiz olarak tarihe mühürlenmiştir. Bu anlamlı günde, İstanbul'un fethinin mimarı Fatih Sultan Mehmet başta olmak üzere, aziz ecdadımızı ve tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum."
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29 Mayıs 1453; sadece bir şehrin değil, bir çağın kaderinin değiştiği gündür.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 29, 2025
İstanbul’un Fethi, milletimizin tarih sahnesindeki yürüyüşünde bir dönüm noktası olmuştur. İstanbul, bu büyük zaferle birlikte kadim bir şehrimiz olarak tarihe mühürlenmiştir.
Bu anlamlı günde,… pic.twitter.com/w3fdn9VXV9