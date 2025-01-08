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FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-33" operasyonlarında 36 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik son iki haftada 38 ilde yapılan "Kıskaç-33" operasyonlarında gözaltına alınan 63 şüpheliden 36'sının tutuklandığını bildirdi.

Betül Bilsel  | 08.01.2025 - Güncelleme : 08.01.2025
FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-33" operasyonlarında 36 şüpheli tutuklandı

Ankara

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca gerçekleştirilen operasyonlarda, "Terör örgütüne üye olmak, finans sağlamak ve sosyal medya üzerinden FETÖ propagandası yapmak" suçlarından haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Ankara, İzmir ve İstanbul'un da aralarında olduğu 38 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 63 şüpheliden 36'sının tutuklandığı, 2'sinin adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldığı bilgisini veren Yerlikaya, "Milli irademize darbe yapmaya yeltenen bu hain yapıyı temizleyene kadar mücadelemize devam edeceğiz." ifadelerini kullanıldı.

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