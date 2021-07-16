Euro
10.10
Dolar
8.53
BIST 100
1,362.52
Altın
1,816.24
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek sporcular Japonya’ya uğurlanıyor
logo
Gündem

FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı hakkında 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı hakkında "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Tanju Özkaya,Serdar Açıl   | 16.07.2021
FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı hakkında 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

Ankara

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı hakkında, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianame nöbetçi ağır ceza mahkemesine gönderildi.

İddianamede, İnandı için "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen İnandı, 5 Temmuz'da adli makamlara teslim edilmişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB'de haftalık Kovid-19 vakaları yüzde 64 arttı, en fazla artış gençlerde görüldü
Turkovac-CoronoVac 3. doz klinik çalışmasına 222 gönüllü alınacak
Dünya genelinde 3 milyar 570 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Rusya'da son bir aydır Kovid-19 ölümleri artıyor
Prof. Dr. Sedat Kaygusuz'dan bayram tatilinde delta varyantına karşı maske ve mesafe uyarısı

Benzer haberler

FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı hakkında 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı hakkında 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

Hayatta kalması 'mucize' olan 15 Temmuz gazisi: Bugün olsa yine çıkarım

ABD'li hukukçu Robert Amsterdam: Gülenciler dünyanın en tehlikeli tarikatlarından biri

Türkiye'nin AB Daimi Temsilciğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için tören düzenlendi

Türkiye'nin AB Daimi Temsilciğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için tören düzenlendi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, uluslararası medyaya Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesini anlattı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, uluslararası medyaya Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesini anlattı
İngiltere'de FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin 5'inci yılında webinar düzenlendi

İngiltere'de FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin 5'inci yılında webinar düzenlendi