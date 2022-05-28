FETÖ firarisi Enes Kanter'e 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten soruşturma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ firarisi Enes Kanter hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret"ten re'sen soruşturma başlattığı öğrenildi.
İstanbul
Alınan bilgiye göre, Enes Kanter hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının üstüne bastığı görüntünün yer aldığı videoya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca re'sen soruşturma başlatıldı.
Soruşturmanın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu kapsamında yürütüldüğü kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.