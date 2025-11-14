Dolar
logo
Gündem

Fatih'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle anne ve 2 çocuğunun ölümüne ilişkin 3 gözaltı

Fatih'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğunun yemek yedikleri midyeci ve kokoreççi ile lokumcu gözaltına alındı.

Mustafa Mert Karaca, Emrah Gökmen  | 14.11.2025 - Güncelleme : 14.11.2025
Fatih'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle anne ve 2 çocuğunun ölümüne ilişkin 3 gözaltı

İstanbul

Beşiktaş'taki bir restoranda yemek yedikten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle Fatih'te konakladıkları otelden hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Böcek ailesinin çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3) ile anne Çiğdem Böcek'in hayatını kaybetmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ailenin yemek yediği mühürlenen restoranın midyecisi ve kokoreççisi ile lokumcuyu gözaltına aldı.

Emniyete getirilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Ne olmuştu?

Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3), mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti. Anne ve baba da yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.

Polis ekiplerinin çalışmasında, ailenin 9 Kasım'da Almanya'dan İstanbul'a gelerek Fatih'teki otelde konakladığı, 11 Kasım'da Ortaköy'de bulunan seyyar satıcıdan midye ve bir restoranda da yemek yediği belirlenmişti.

Aynı gün başlayan kusma ve mide bulantısı şikayetlerinin devam etmesi nedeniyle aile bireylerinin 12 Kasım'da çevre hastanelere gittiği, uygulanan tedavinin ardından taburcu edilerek otele geri döndüğü iddia edilmişti.

Otelde anne Çiğdem Böcek'in kızının hareketsiz yattığını görmesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince tüm aile bireyleri hastaneye kaldırılmıştı.

Olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğünce de soruşturma başlatılmıştı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Çiğdem Böcek ise bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirmişti.

