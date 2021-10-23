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Fatih'te arızalanan İETT otobüsü vatandaşlar tarafından itildi

Fatih'te arıza yapan İETT otobüsü, vatandaşlar tarafından yaklaşık 300 metre itildi.

İbrahim Halil Aktürk   | 23.10.2021
Fatih'te arızalanan İETT otobüsü vatandaşlar tarafından itildi

İstanbul

Balat Mahallesi Manyasizade Caddesi'nde seyreden Kocamustafapaşa-Balat hattında çalışan İETT otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle arıza yaptı.

Arızalanan otobüsün durmasının ardından çevredeki vatandaşlar aracı arkadan itti. Yaklaşık 300 metre bu şekilde giden otobüs, bir süre sonra caddede durduruldu.

Otobüs, akşam saatlerinde çekici yardımıyla caddeden kaldırıldı.

Arızalanan otobüsün vatandaşlarca itilmesine ilişkin görüntüler cep telefonuyla kaydedildi.

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