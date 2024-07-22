Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nden İBB'nin tahsisini iptal ettiği rektörlük binasına ilişkin açıklama
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İBB tarafından tahsisi iptal edilip tahliyesi için 7 gün süre verilen rektörlük binasına ilişkin, "Yürütmeyi durdurma kararı verilmiş olup bu durum eğitim faaliyetlerimizi etkilemeyecektir." açıklamasını yaptı.
İstanbul
Üniversitenin, X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) tahsisini iptal ettiği yapının, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin rektörlük binası olduğu belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Üniversitemizin kurucu vakfı, İstanbul'un fatihi Fatih Sultan Mehmet Han'ın 1471 yılında kurduğu vakıf ve bu mazbut vakıf dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğüdür. Takdir kamuoyunundur. Eğitim öğretim devam ederken alınan ve tahliye için 7 gün mühlet tanınan bu karar için İstanbul 4. İdare Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı verilmiş olup bu durum eğitim faaliyetlerimizi asla etkilemeyecektir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.