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Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nden İBB'nin tahsisini iptal ettiği rektörlük binasına ilişkin açıklama

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İBB tarafından tahsisi iptal edilip tahliyesi için 7 gün süre verilen rektörlük binasına ilişkin, "Yürütmeyi durdurma kararı verilmiş olup bu durum eğitim faaliyetlerimizi etkilemeyecektir." açıklamasını yaptı.

Zeynep Rakipoğlu  | 22.07.2024 - Güncelleme : 22.07.2024
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nden İBB'nin tahsisini iptal ettiği rektörlük binasına ilişkin açıklama fsm.edu.tr

İstanbul

Üniversitenin, X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) tahsisini iptal ettiği yapının, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin rektörlük binası olduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Üniversitemizin kurucu vakfı, İstanbul'un fatihi Fatih Sultan Mehmet Han'ın 1471 yılında kurduğu vakıf ve bu mazbut vakıf dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğüdür. Takdir kamuoyunundur. Eğitim öğretim devam ederken alınan ve tahliye için 7 gün mühlet tanınan bu karar için İstanbul 4. İdare Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı verilmiş olup bu durum eğitim faaliyetlerimizi asla etkilemeyecektir."

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