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Gündem, Sağlık

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü DMD hastaları için aydınlatıldı

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, 7 Eylül Dünya Duchenne Farkındalık Günü'ne dikkati çekmek için kırmızı renkle ışıklandırıldı.

Muhammed Gencebay Gür  | 07.09.2023 - Güncelleme : 07.09.2023
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü DMD hastaları için aydınlatıldı Fotoğraf: Muhammed Gencebay Gür/AA

İstanbul

Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan köprü, bu kez çocuk yaşta kas erimesi olarak bilinen Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastaları için kırmızıya büründü.

Karayolları Genel Müdürlüğünce yapılan aydınlatma çalışması DMD Aileleri Derneğinin talebi üzerine yapıldı.

Dünya Duchenne Örgütünün girişimleriyle 2014'den bu yana 7 Eylül günü Dünya Duchenne Farkındalık Günü olarak ilan edildi.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yapılan aydınlatma gece boyunca sürecek.


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