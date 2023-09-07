Fatih Sultan Mehmet Köprüsü DMD hastaları için aydınlatıldı

İstanbul
Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan köprü, bu kez çocuk yaşta kas erimesi olarak bilinen Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastaları için kırmızıya büründü.
Karayolları Genel Müdürlüğünce yapılan aydınlatma çalışması DMD Aileleri Derneğinin talebi üzerine yapıldı.
Dünya Duchenne Örgütünün girişimleriyle 2014'den bu yana 7 Eylül günü Dünya Duchenne Farkındalık Günü olarak ilan edildi.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yapılan aydınlatma gece boyunca sürecek.
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