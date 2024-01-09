Fatih Camisi İmamı Kurra Hafız Galip Usta ve cami cemaatinden bir kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı
İstanbul
- Fatih Camisi imamı ve cemaatten bir kişi bıçaklı saldırıda yaralandı
- Fatih Camisi imamının sağlık durumu hakkında açıklama
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırıda yaralanan Fatih Cami İmamı Galip Usta ile görüştü
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