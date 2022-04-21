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Fas ve Mısır'daki iki Türk hasta, tedavileri için ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

Fas'ta bağırsak ameliyatı geçiren Mustafa Demirel ile Mısır'da kalp ameliyatı olan Gülizar Atalay, geçirdikleri operasyonlar sonrası gelişen komplikasyonlar nedeniyle tedavilerine Türkiye'de devam edilmesi talepleri üzerine, İstanbul'a sevk edildi.

Muhammed Gencebay Gür, Elif Küçük   | 21.04.2022
Fas ve Mısır'daki iki Türk hasta, tedavileri için ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi Fotoğraf: İslam Yakut / AA

İstanbul

Fas'ta bağırsak operasyonu geçiren 40 yaşındaki Demirel, ameliyat sonrası komplikasyonlar dolayısıyla çok kilo kaybetti. Genel durum bozukluğu yaşayan Demirel, bir süredir Fas'taki bir hastanede yatarak tedavi görüyordu.

Mısır'dan sevk edilen 31 yaşındaki kalp hastası Gülizar Atalay ise ilk ameliyatını 4 yaşındayken yurt dışında geçirdi. O dönem de takipleri Türkiye'de yapılan Atalay, yakın zamanda yeniden bir operasyona alındı.

Atalay, ameliyatı sonrası komplikasyonlar nedeniyle Türkiye'ye gelerek tedavi olmak istedi.

Hastaların talebi üzerine, Sağlık Bakanlığının Fas ve Mısır'a gönderdiği ambulans uçak, Demirel ve Atalay'ı alarak, sabah 05.15’te Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

Alanda bekleyen ambulanslar aracılığıyla Mustafa Demirel tedavisi için Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne, Atalay ise Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

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