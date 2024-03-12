Eyüpsultan'daki ölümlü kaza soruşturmasında 1 kişi tutuklandı, 2 kişiye yurt dışına çıkış yasağı konuldu
Eyüpsultan'da ölümlü kazaya neden olan T.C'nin babası Cihantimur ile yaralılardan birinin kayıp telefonunu emniyete teslim eden A.K. hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu, Cihantimur'un çalışanı olduğu iddia edilen Ayşe Ceren S. ise tutuklandı.
İstanbul
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Eyüpsultan'da Oğuz Murat Acı'nın hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı kazaya ilişkin yürütülen soruşturmada, 17 yaşındaki sürücü T.C'nin babası Bülent Cihantimur, kazadan sonra yaralılardan birinin kayıp telefonunu emniyete teslim eden A.K. ile Cihantimur'un iş yerinde çalışan kurumsal iletişim uzmanı olduğu öğrenilen Ayşe Ceren S'nin ifadesi alındı.
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Bülent Cihantimur'a ifadesinin ardından yurt dışına çıkış yasağı uygulanırken, diğer 2 şüpheli İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik sorgusu yapılan Ayşe Ceren S. "suçluyu kayırma" ve "delileri gizleme" suçlarından tutuklandı, baba Bülent Cihantimur ile A.K. hakkında adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Olay
Eyüpsultan'da, 1 Mart'ta kullandığı arabayla yol kenarındaki ATV tipi araçlara çarparak Oğuz Murat Acı'nın ölümüne, İ.G, T.A, S.K. ve H.T'nin yaralanmasına neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C. ile annesi Eylem Tok, kaza sonrası İstanbul Havalimanı'ndan Mısır'a kaçmış, ardından ise Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmişlerdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sürücü T.C. ve annesi yazar Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Ardından, zanlıların hem diplomatik yollardan hem de Interpol vasıtasıyla Türkiye'ye iadeleri istenmişti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaza yaralanan İ.G'nin telefonunun bulunmaması üzerine çalışma başlatmıştı.
Çalışmalar sonucunda kazaya tanık olan Z.H.T'nin, yaralılardan birine yardım etmek için telefonu aldığını ve dalgınlıkla götürdüğünü belirleyen ekipler, daha sonra cep telefonunu site duvarının üzerine bıraktığını tespit etmişti.
Ekipler, sitenin güvenlik görevlileri tarafından muhafaza altına alınan cep telefonunun yine kazaya tanık olan D.Ö'nün annesi B.Ö. tarafından alındığını ve o esnada kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C'nin annesi Eylem Tok'un da orada bulunduğunu belirlemişti.
Çalışmalarda daha sonra telefonun Tok'un siteye geldiği ve A.K'nin kullandığı araca konulduğu ve taşıtın kontrolü sırasında yine sürücü tarafından bulduğu tespit edilmişti. Telefon, A.K tarafından emniyete teslim edilmişti.