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Eyüpsultan'da İBB'nin Gençlik Parkı'nı yıkım kararının yürütmesi durduruldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki KİPTAŞ'ın, Eyüpsultan'da gerçekleştirdiği kentsel dönüşüm projesine dahil edilen Gençlik Parkı'nın yıkılmasına ilişkin kararının yürütmesi durduruldu.

Kübra Kara   | 22.08.2021
Eyüpsultan'da İBB'nin Gençlik Parkı'nı yıkım kararının yürütmesi durduruldu Fotoğraf: Kübra Kara/AA

İstanbul

​​​​​​​Yeşilpınar'daki Gençlik Parkı'nın söz konusu proje kapsamında yıkılmasına karşı çıkan mahalleliler, İBB'nin kararının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmesinin durdurulması istemiyle İstanbul 5. İdare Mahkemesine başvurdu.

Talebi değerlendiren mahkeme, yürütmenin durdurulması istemini oy birliğiyle kabul ederek, savunma ve ara kararına cevap verilebilmesi için taraflara 30 gün süre tanınmasını kararlaştırdı.

Yeşilpınar Mahallesi'ndeki parkta, İBB iştiraki KİPTAŞ'ın gerçekleştirdiği kentsel dönüşüm projesi için alınan yıkım kararına karşı çadır kurup direnen vatandaşlar, dün İBB ekipleri tarafından dışarı çıkarılmıştı.

Parkın etrafını saclarla kapatan ekipler, içerideki oyun grupları ve oturma alanlarını kaldırıp bazı ağaçları da sökmüştü.

Vatandaşların parka girişlerine izin vermeyen ekiplerin, bölgedeki bekleyişi sürüyor.

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