Dolar
18.61
Euro
19.15
Altın
1,739.58
ETH/USDT
1,116.90
BTC/USDT
16,066.00
BIST 100
4,780.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Evyap’ın ikinci kuşak temsilcisi Ahmet Fikret Evyap hayatını kaybetti

Evyap'tan yapılan açıklamaya göre, bugün sabah hayatını kaybeden Ahmet Fikret Evyap'ın cenazesi, yarın Eyüp Sultan Camii’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Eyüp Sultan Aile Mezarlığına defnedilecek.

Elif Ferhan Yeşilyurt   | 22.11.2022
Evyap’ın ikinci kuşak temsilcisi Ahmet Fikret Evyap hayatını kaybetti

İstanbul

Taziye kabulü yarın 16.30-20.30 saatleri arasında Vadistanbul Radisson Blu Oteli’nde olacak. Bu arada, çiçek gönderilmemesi, arzu edilmesi halinde Tema Vakfı’na bağışta bulunulması rica edildi.

Ahmet Fikret Evyap hakkında

Sabun yapma sanatını babası Mehmet Rıfat Evyap’tan devralarak, Evyap’ın yerel bir üreticiden global bir ihracatçıya dönüşmesini sağlayan Ahmet Fikret Evyap, 1932 yılında Erzurum’da dünyaya geldi. Evyap’ın kurucusu Mehmet Rıfat Evyap’ın ilk çocuğu olan Fikret Evyap, 11 yaşındayken ailesi ile birlikte İstanbul’a göç etti. İstanbul’da bir yandan eğitimine devam edip bir yandan da sabun üretimine destek olan Fikret Evyap, babasının ortağından ayrılması üzerine 1950 yılında Robert Kolej’den ayrılarak tam zamanlı olarak aile şirketinde görev almaya başladı.

Fikret Evyap’ın vizyonu ile kısa zamanda atılım yapan Evyap, 1955 yılında Arko, 1968 yılında Duru gibi bugün sadece Türkiye’de değil global pazarda da isim yapmış markaları piyasaya sürdü. Fikret Evyap’ın bir diğer önemli atılımı, ailenin 1930’lu yıllarda deneyip rafa kaldırdığı krem üretimini yeniden ele alması oldu. 1968 yılında Fikret Evyap’ın öncülüğünde üretilen Arko markalı kremler, tüketicilerin beğenisine sunuldu ve büyük ilgi gördü.

Fikret Evyap, kardeşi Mehmet Fethi Evyap ile birlikte Evyap’ı, yerel bir üreticiden global bir şirkete dönüştürme vizyonu ile 1980 yılından itibaren ihracata ağırlık verdi. 1990 yılında Evyap’ın kurucusu Mehmet Rıfat Evyap’ın vefatının ardından Fikret Evyap’ın en önemli kararlarından biri, firmanın kişisel bakım ürünleri piyasasındaki etkinliğinin artırılması ve şampuan, diş macunu, tıraş kremi, pudra, jöle, after shave, parfüm ve deodorant gibi alanlarda pazara yeni ürünler sunulması oldu. Evyap’ın ilk yurt dışı üretimi ise Mısır-İskenderiye’de gerçekleşti.

2002 yılında Kuzey Afrika ve Sahra altı pazarlara yönelik ürün üretmek için kurulan fabrika için Fikret Evyap, "Bizim davamız, Türk bayrağını, Türk ürününü tüm dünyada hakkıyla temsil etmek. Evyap olarak hayalimiz, zor rekabet şartlarında ayakta durmak ve büyümeye devam etmek. Türk firması olarak varlığımızı sadece Türkiye’de değil, yurt dışında da tüm markalarımızla sürdürmek." ifadelerini kullanmıştı.

Bugün Türkiye dahil 3 ülkede üretim tesisleri olan, 100'ün üzerinde ülkeye ihracat yapan Evyap, 4 bin kişiye de istihdam sağlıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iş insanı Ahmet Fikret Evyap'ın ailesine taziye telefonu
Emine Erdoğan: Türkiye olarak, iklim değişikliği ile mücadelede küresel bir aktörüz
Erzurum'da halk otobüsünde çıkan yangına ilk müdahaleyi polis yaptı
İlahiyatçı Prof. Dr. Raşit Küçük son yolculuğuna uğurlandı
Evyap’ın ikinci kuşak temsilcisi Ahmet Fikret Evyap hayatını kaybetti

Benzer haberler

Evyap’ın ikinci kuşak temsilcisi Ahmet Fikret Evyap hayatını kaybetti

Evyap’ın ikinci kuşak temsilcisi Ahmet Fikret Evyap hayatını kaybetti

Karkamış'ta terör örgütü YPG/PKK saldırısında hayatını kaybeden öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na taziye

Şehit Piyade Uzman Çavuş İnak, Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Uzman Çavuş İnak, Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı
Yunanistan'da vefat eden Türk işçi, 40 gün sonra memleketi Balıkesir'de defnedildi

Yunanistan'da vefat eden Türk işçi, 40 gün sonra memleketi Balıkesir'de defnedildi
Filistinliler İsrail'in alıkoyduğu cenazelerini istiyor

Filistinliler İsrail'in alıkoyduğu cenazelerini istiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet