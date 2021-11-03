Dolar
9.70
Euro
11.24
Altın
1,785.59
ETH/USDT
4,195.00
BTC/USDT
62,790.00
BIST 100
1,529.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Evlat nöbetindeki Vanlı anne Ereğli: Oğlum öğretmen olmak istiyordu, hayallerini çaldılar

Van'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde gerçekleştirdikleri eylemlerine bu hafta da devam etti.

Emre Ilıkan, Necat Hazar   | 03.11.2021
Evlat nöbetindeki Vanlı anne Ereğli: Oğlum öğretmen olmak istiyordu, hayallerini çaldılar Fotoğraf: Necat Hazar - Anadolu Ajansı

Van

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler "Evlat nöbetindeyiz", "Artık yeter, yakamızdan düşün", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak", "Van anneleri evlat nöbetinde", "Çocuklarımızı istiyoruz" ve "Dağları kurtlara kuşlara bırakın" yazılı dövizler taşıdı.

Terör örgütü PKK ve HDP aleyhine slogan atarak HDP İl Başkanlığı önüne kadar yürüyen aileler, partililere tepki gösterdi, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Eyleme katılan anne Gülü Ereğli, AA muhabirine, 7 yıldır çocuğundan haber alamadığını söyledi.

Oğlunun HDP tarafından kandırıldığını belirten Ereğli, şöyle konuştu:

"Oğlum bir kediyi dahi incitmemişti. Üniversite öğrencisiydi. Öğretmen olmak istiyordu. Hayallerini çaldılar. Oğlumu kandırdılar. Onu HDP'den istiyorum. HDP ve milletvekilleri haindir. Oğlum Nevzat, gel devletimize teslim ol. Devletimiz büyük bir devlet. Onlara uyma. Onlar vatan haini. Kardeşlerin seni soruyor. Onlara cevap veremiyorum."

Anne Güleser Alkan ise evladının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını ifade etti.

Oğlunun teslim olmasını isteyen Alkan, "Yunus, oğlum sana kavuşacağım günü bekliyorum. Eşimi kaybettim, kimsemiz yok. Evladımı kandırarak dağa götürdüler. Liseyi bitirmişti. Askerlik çağındaydı. Onun gidişi bizi perişan etti. Allah'ta onları perişan etsin." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 salgınının etkisini sürdürdüğü Rusya’da ordu devrede
Kovid-19'un işeme güçlüğü ve idrar kaçırmaya yol açtığına ilişkin bulgular araştırılıyor
Aşı karşıtı olarak girdiği Kovid-19 servisinden aşı gönüllüsü olarak çıktı
Gönüllüler yerli aşı TURKOVAC'ı güvenilir buluyor
Her 100 bin kişideki Kovid-19 vakaları 61 ilde azaldı, 20 ilde arttı

Benzer haberler

Evlat nöbetindeki Vanlı anne Ereğli: Oğlum öğretmen olmak istiyordu, hayallerini çaldılar

Evlat nöbetindeki Vanlı anne Ereğli: Oğlum öğretmen olmak istiyordu, hayallerini çaldılar

Muş'ta çocukları için HDP önünde eylem yapan aile sayısı 15'e yükseldi

TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonu üyeleri, Türkiye-İran sınırındaki güvenlik duvarını inceledi

Gazzelilerden İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinlilere destek gösterisi

Gazzelilerden İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinlilere destek gösterisi
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
Diyarbakır annelerinden çocuklarına 'teslim ol' çağrısı

Diyarbakır annelerinden çocuklarına 'teslim ol' çağrısı