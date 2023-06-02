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Eskişehir'de kuvvetli yağış sele neden oldu

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde sağanak nedeniyle oluşan selde bazı mahallelerde hasar meydana geldi.

Yavuz Emrah Sever, Emrah Yaşar, Yusuf Soykan Bal  | 02.06.2023 - Güncelleme : 02.06.2023
Eskişehir'de kuvvetli yağış sele neden oldu Fotoğraf: Yavuz Emrah Sever/AA

Eskişehir

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde öğleden sonra başlayan yağışlar şiddetini artırdı. Kuvvetli yağış nedeniyle taşan dereler nedeniyle bazı mahallerde sel meydana geldi.

AFAD, DSİ, itfaiye, sağlık, Seyitgazi Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Seyitgazi-Yazılıkaya kara yolu taşkın nedeniyle suyun getirdiği toprak ve ağaç dallarıyla kapandı. İş makineleri yolun ulaşıma açılması çalışma yapıyor.

Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, AA muhabirine, ilçeye bağlı birçok kırsal mahallede aşırı yağış nedeniyle çok sayıda su baskını ve taşkın ihbarları aldıklarını söyledi.

Yarbasan, Sarıcailyas, Çatören, Sancar, Şükranlı ve Cevizli mahallelerinde yoğun yağış ve sel baskınları yaşandığını aktaran Tepe şöyle konuştu:

"Çatören Deresi, Yarbasan Deresi taşmış durumda. Yollardan akıyor. Çok aşırı şiddetli bir sel akışı var. Yarbasan'da hayvan telefi var. Bazı bölgelerde mahsur kalan vatandaşlarımız var. Onları iş makineleriyle kurtarmaya çalışıyoruz. Onun dışında evlerden avlu duvarlarından birkaç yıkılan duvarlar var. İnşallah büyük bir şekilde felaket olmaz. Bölgedeki Kunduzlar ve Çatören barajları kontrolümüzde. Şimdi Kunduzlar Barajı'ndan su bırakmaya başladık. Dün çok yoğun sel gelince doldu baraj. Yağış devam ederse Çatören Barajı'ndan da su bırakma durumunda kalacağız. Su bırakma işini risk oluşturmayacak şekilde yapıyoruz."

Tepe, bölgede metrekareye yaklaşık 20 kilogram yağış düştüğünü ve bu nedenle derelerde taşkın meydana geldiğini bildirdi.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

AFAD: An itibarıyla can kaybı olmadığı bilgisi alınmıştır

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen sel ve su baskınlarında an itibarıyla can kaybı olmadığı bilgisinin alındığını bildirdi.

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Seyitgazi ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle sel ve su baskınlarının yaşandığı belirtildi.

Bölgeye ekiplerin sevk edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bölgeye Eskişehir, Sakarya ve Afyonkarahisar İl AFAD ekiplerimiz ile itfaiye, Jandarma, DSİ ve Eskişehir Büyükşehir Belediye ekipleri sevk edilmiştir. Aşırı yağışlar sonucu iki metruk binanın yıkıldığı bilgisi alınmıştır. An itibarıyla can kaybı olmadığı bilgisi alınmıştır. Ekiplerimizin müdahale çalışması aralıksız devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

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