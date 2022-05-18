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Eskişehir'de intihar ettiği öne sürülen kişinin karısı ve 6 akrabası gözaltında

Eskişehir'de geçen yıl yanında tabancayla ölü bulunan ve intihar ettiği ileri sürülen kişinin karısının da aralarında olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emrah Yaşar   | 18.05.2022
Eskişehir'de intihar ettiği öne sürülen kişinin karısı ve 6 akrabası gözaltında Fotoğraf: Emrah Yaşar/AA

Eskişehir

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce 20 Haziran 2021'de Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi'ndeki evinde tabancayla vurulan 26 yaşındaki Gökhan A'nın şüpheli ölümünün aydınlatılması amacıyla özel ekip oluşturuldu.

İntihar ettiği öne sürülen Gökhan A'nın yakınlarını takibe alan Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, aylarca süren çalışmaların ardından Eskişehir, Ankara, Aksaray ve Hatay'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekipler, Gökhan A'nın eşi Esra A. ile ona yardım etmekle suçlanan akrabaları S.B, K.D, D.D, C.D, B.D. ve S.D'yi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılardan Esra A'nın emniyetteki ifadesinde cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3'ü kadın 7 şüphelinin savcılıktaki sorgusu sürüyor.

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