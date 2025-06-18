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Eskişehir'de bir evin bodrum katında odunların arasına saklanan firari hükümlü yakalandı

Eskişehir'de bir evin bodrum katında odunların arasına saklanan firari hükümlü yakalandı.

Yavuz Emrah Sever  | 18.06.2025 - Güncelleme : 18.06.2025
Eskişehir'de bir evin bodrum katında odunların arasına saklanan firari hükümlü yakalandı

Eskişehir

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.D'nin, 5 yıldır arandığı belirlendi.

Polis ekipleri, düzenlediği operasyonda bir evin bodrum katında odunların arasına saklanan firari hükümlüyü yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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