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Eskişehir, Bursa, Bilecik, Kütahya ve Balıkesir için kuvvetli sağanak uyarısı

Eskişehir çevresi, Bursa, Bilecik ve Kütahya çevreleri ile Balıkesir'in güneyinde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Burcu Çalık Göçümlü, Muhammed Ali Toruntay   | 30.08.2022
Eskişehir, Bursa, Bilecik, Kütahya ve Balıkesir için kuvvetli sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Bursa, Bilecik ve Kütahya çevreleri ile Balıkesir'in güneyinde beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışın bu akşam saat 20.00'ye kadar süreceği öngörülüyor.

Öte yandan, gelecek 2 saatlik periyotta Eskişehir çevresinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



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Eskişehir, Bursa, Bilecik, Kütahya ve Balıkesir için kuvvetli sağanak uyarısı
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