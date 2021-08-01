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Eski Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, memleketi Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu 62 yaşında hayatını kaybeden eski Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, memleketi Isparta'nın Eğirdir ilçesinde toprağa verildi.

Yalçın Çelen   | 01.08.2021
Eski Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, memleketi Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Yalçın Çelen/AA

Isparta

İstanbul'da Eyüp Sultan Mezarlığı'na defnedilmesi planlanan Coş'un cenazesi, annesi Feride ve babası Nurullah Coş'un isteği üzerine dün gece memleketi Eğirdir'e getirilerek, Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi morguna konuldu.

Coş'un cenazesi, Hızırbey Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından, Kervansaray Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze namazına Coş'un ailesi ve yakınları ile Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, AK Parti Isparta milletvekilleri Recep Özel ve Mehmet Uğur Gökgöz, vatandaşlar katıldı.

Baba Nurullah Coş ve yakınları taziyeleri kabul etti.

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