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Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödemesini istinaf onadı

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a manevi tazminat ödemesine ilişkin ilk derece mahkemenin kararını, hukuka uygun buldu.

Cemil Murat Budak  | 27.03.2024 - Güncelleme : 27.03.2024
Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödemesini istinaf onadı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik mesnetsiz ithamları nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açtığımız manevi tazminat davası, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25.Hukuk Dairesi tarafından kesin olarak karara bağlandı. Kılıçdaroğlu, tazminat ve fer'ileri birlikte 138 bin 138 lira ödedi."

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