Dolar
32.22
Euro
34.94
Altın
2,327.36
ETH/USDT
3,781.20
BTC/USDT
67,684.00
BIST 100
10,400.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Eski başbakanlardan Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller vefat etti

Eski başbakanlardan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 86 yaşında hayatını kaybetti.

Mustafa Hatipoğlu  | 01.06.2024 - Güncelleme : 01.06.2024
Eski başbakanlardan Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller vefat etti

İstanbul

Bir süredir diyaliz tedavisi gören Çiller, Sarıyer Yeniköy'deki evinde sabah saatlerinde kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi.

Özer Uçuran Çiller'in cenazesinin özel bir hastanenin morguna kaldırıldığı öğrenildi.

1937 doğumlu olan mühendis ve iş insanı Özer Uçuran Çiller, Türkiye'nin ilk kadın başbakanı Tansu Çiller'le 1963 yılında evlenip "Çiller" soyadını aldı.

Çiller çiftinin bu evlilikten Mert ve Berk adında 2 çocukları dünyaya geldi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Eski başbakanlardan Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller vefat etti
Seçmen yarın 3 ilçe ve 4 beldede sandığa gidecek
Türkiye ve dünya gündemi
İstanbul'da düzenlenen "Narkoçelik-19" operasyonunda uyuşturucu imal eden 8 şüpheli yakalandı

Benzer haberler

Eski başbakanlardan Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller vefat etti

Eski başbakanlardan Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller vefat etti

Oyuncu Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti

AA muhabiri Abdulkadir Nişancı vefatının 5. yılında anılıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet