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Eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi hakkında iddianame düzenlendi

Battal İlgezdi hakkında, Ataşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde imara aykırı inşa edilen 5 yapıya ilişkin yıkım kararlarını uygulamadığı iddiasıyla "görevi kötüye kullanma" suçundan iddianame düzenlendi.

Büşra Alakoyun  | 19.02.2025 - Güncelleme : 19.02.2025
Eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi hakkında iddianame düzenlendi

İstanbul

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, ilçede bulunan bir kısım yapıların İmar Kanunu'na aykırı olduğu, bunlardan bir kısmı için kanunun ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapılara ilişkin düzenlemeyi içeren 32. maddesi kapsamında işlem yapılmasına karar verildiği ancak görevlilerin bu kararı yerine getirmeyerek görevlerini kötüye kullandıkları iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Şüphelilerin soruşturma aşamasında alınan savunmalarına suçtan kurtulmaya yönelik olduğu için itibar edilmediği kaydedilen iddianamede, şüphelilerin 5 taşınmazla ilgili 2021'de verilen yıkım kararlarını uygulamadıkları belirtildi.

İddianamede Battal İlgezdi, Cenan Arslan, Kalender Özdemir ve Mahmut Murt'un "görevi kötüye kullanma" suçundan 1 yıl 9'ar aydan 7'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Şüpheli Mahmut Benli'nin ise aynı suçtan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen iddianame, Anadolu Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

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