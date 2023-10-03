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Eski AK Parti Milletvekili Tahir Öztürk hayatını kaybetti

Eski AK Parti Elazığ Milletvekili Tahir Öztürk 73 yaşında vefat etti.

Ahmet Sertan Usul  | 03.10.2023 - Güncelleme : 03.10.2023
Eski AK Parti Milletvekili Tahir Öztürk hayatını kaybetti

Ankara

Edinilen bilgiye göre, 23. ve 26. dönem AK Parti Elazığ Milletvekili Öztürk, Bilkent Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Elazığ'da 2 Haziran 1950'de dünyaya gelen Öztürk, Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü'nü bitirdi.

Öztürk, özel sektörde kurucu üyelik ve yönetim kurulu üyelikleri yaptı, 3 dönem Anavatan Partisi Elazığ İl Başkanlığı, 1 dönem Merkez İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Elazığ İzzet Paşa Vakfı Kurucu Üyesi olan Öztürk, İhsaniye Camii Derneğinin 2. başkanlığını yaptı.

Öztürk, 23. ve 26. dönemde Elazığ Milletvekili seçildi, KİT Komisyonu, Madencilik Araştırma Komisyonu ve Küresel Isınma Araştırma Komisyonu üyeliklerinde bulundu.

Tahir Öztürk, evli ve 3 çocuk babasıydı.

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