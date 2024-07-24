Dolar
32.86
Euro
35.63
Altın
2,412.53
ETH/USDT
3,446.00
BTC/USDT
65,983.00
BIST 100
11,064.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası’na konuk oluyor Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara’da başkanlığın kuruluş yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen "İletişim Başkanlığının Altıncı Yılında Türkiye İletişim Modeli Sempozyumu"nda konuşuyor Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK'ın 61. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'nde konuşuyor
logo
Gündem

Esenyurt'ta zincirleme trafik kazası

Esenyurt'ta çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralındı.

Alper Korkmaz, Fatih Çağlar Demirbaş, Erol Değirmenci  | 24.07.2024 - Güncelleme : 24.07.2024
Esenyurt'ta zincirleme trafik kazası Fotoğraf: Fatih Çağlar Demirbaş/AA

İstanbul

D-100 kara yolu Topkapı istikametinin Haramidere mevkisinde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kaza nedeniyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Zincirleme trafik kazası nedeniyle trafiğin tek şeritten sağlandığı yolda araç yoğunluğu yaşanıyor.

Polis ekipleri, yolda güvenlik önlemi alırken ilk etapta yol trafiğe kapandı.

Araçlarla maddi hasarın oluştuğu kaza nedeniyle bir süre sonra yoldaki trafik akışı tek şeritten verildi.

Yolda uzun araç kuyruğu oluşurken, ekiplerin araçları kaldırma çalışması sürüyor.


Fotoğraf: Alper Korkmaz/AA

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ağrı Dağı'nda hayatını kaybeden 2 kişinin cenazelerini indirme çalışması sürüyor
MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "Süleymaniye sorumlusu" Fırat ve beraberindekileri etkisiz hale getirdi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bugün Ayasofya'nın minarelerinden ezan ve salaların yükseldiği gündür
Gümrüklerde yılın ilk yarısında 16,6 milyar liralık kaçakçılık engellendi
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 10 gözaltı

Benzer haberler

Esenyurt'ta zincirleme trafik kazası

Esenyurt'ta zincirleme trafik kazası

Gaziantep'te iki işçi servisi ile tırın karıştığı kazada 21 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nda refüje çarpıp devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

İzmir'de orman yangınına müdahale eden pikabın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

İzmir'de orman yangınına müdahale eden pikabın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
Samsun'daki trafik kazasında sürücü ile 2 yaya yaralandı

Samsun'daki trafik kazasında sürücü ile 2 yaya yaralandı
Meclis Başkanlığına sunulan düzenlemeyle sahipsiz hayvan popülasyonu kontrol altına alınacak

Meclis Başkanlığına sunulan düzenlemeyle sahipsiz hayvan popülasyonu kontrol altına alınacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet