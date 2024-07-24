Esenyurt'ta zincirleme trafik kazası
Esenyurt'ta çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralındı.
İstanbul
D-100 kara yolu Topkapı istikametinin Haramidere mevkisinde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kaza nedeniyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Zincirleme trafik kazası nedeniyle trafiğin tek şeritten sağlandığı yolda araç yoğunluğu yaşanıyor.
Polis ekipleri, yolda güvenlik önlemi alırken ilk etapta yol trafiğe kapandı.
Araçlarla maddi hasarın oluştuğu kaza nedeniyle bir süre sonra yoldaki trafik akışı tek şeritten verildi.
Yolda uzun araç kuyruğu oluşurken, ekiplerin araçları kaldırma çalışması sürüyor.
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Fotoğraf: Alper Korkmaz/AA