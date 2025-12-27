Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi
Esenyurt'ta servis midibüsünün devrilmesi sonucu yaralananlar, ambulanslarla hastanelere kaldırılıyor.
İstanbul
Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda seyir halindeki servis midibüsü, kontrolden çıkarak yol kenarındaki alana devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralananlar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılıyor.
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.