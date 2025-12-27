Dolar
İstanbul Esenyurt'ta seyir halindeki yolcu otobüsü kontrolden çıkarak yol kenarındaki alana devrildi
logo
Gündem

Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi

Esenyurt'ta servis midibüsünün devrilmesi sonucu yaralananlar, ambulanslarla hastanelere kaldırılıyor.

İlyas Kaçar, Halis Akyıldız  | 27.12.2025 - Güncelleme : 27.12.2025
Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi

İstanbul

Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda seyir halindeki servis midibüsü, kontrolden çıkarak yol kenarındaki alana devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralananlar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılıyor.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 455 bininci afet konutunun teslim törenine ilişkin paylaşım
Adalet Bakanı Tunç'tan kucağında bebeğiyle keşfe çıkan hakime tebrik
Bayraktar: Bu büyük asrın inşasını ancak Gabar'ı kurtarıp dağların altından o petrolü çıkarabilecek bir iktidar yapardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 89. yılında andı

