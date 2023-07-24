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Erzurum'da kentsel dönüşüm kapsamında yapılan konut ve iş yerleri teslim edildi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşüm kapsamında 2. etap 247 konut ve iş yerini teslim ederek, bazı tesisler ile millet bahçesi için toplu açılış töreni yaptı.

İlhami Erkılıç  | 24.07.2023 - Güncelleme : 24.07.2023
Erzurum'da kentsel dönüşüm kapsamında yapılan konut ve iş yerleri teslim edildi

Erzurum

Kentte inşası tamamlanan Mumcu 2. Etap, Veyisefendi 2. Etap, Tortum Ticari Alanlar ve Konutların Anahtar Teslimi ile Dağ Mahallesi Millet Bahçesi ve Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi'nin toplu açılışı için Havuzbaşı Kent Meydanı'nda program düzenlendi.

Burada konuşan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 23 Temmuz'un Erzurum Kongresi'nin 104. yıl dönümü olduğunu anımsatarak, "23 Temmuz, yani milli mücadele hareketinin tarihi dönüm noktası ve milli hakimiyet fikrinin yanında milli birlik ve beraberliğimizin vatan sathına yayıldığı gündür. Bu anlamda bu tarihi günde şehrimizin değişim ve dönüşümüne tanık olan siz değerli konuklarla bu açılışları gerçekleştiriyoruz." dedi.

Göreve başladığı andan itibaren belediye olarak ne söyledilerse hepsini yerine getirdiklerini ifade eden Sekmen, mahalle ve köylerin yolarını, suyunu, kanalını, su depolarını ve arıtma tesislerinin yanı sıra ilçelerde de alt ve üstyapı, peyzaj, çevre düzenleme, sokak sağlıklaştırma gibi projeleri tek tek hayata geçirdiklerini anlattı.

Sekmen, 247 konut ve iş yerleri ile tesis ve millet bahçesinin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok da, "AK Parti demek hizmet demek, AK Parti demek vatandaşla kucaklaşarak vatandaşın ihtiyaç duyduğu, sıkıntı duyduğu konulara çözüm getirebilmek demektir. İstanbul'dan başka vilayetlerden şehrimize gelen vatandaşlarımız 'Erzurum çok değişti' diyor. Hakikaten de öyle." diye konuştu.

AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ise eser siyaseti noktasında başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilçe belediyelerinin şehre her gün yeni eserler kazandırdığını aktardı.

Konutların vatandaşlara hayırlı olmasını dileyen Küçükoğlu, açılışı yapılan tesis ve millet bahçesinin de şehir için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Konuşmalar sonrası dualar eşliğinde açılışlar yapılarak hak sahiplerine konut ve iş yerlerinin anahtarları teslim edildi.

Programa AK Parti Erzurum Milletvekilleri Fatma Öncü, Mehmet Emin Öz ve Abdurrahim Fırat, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, AK Parti Erzurum Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Gökberk Kocaaliler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar ile çok sayıda davetli katıldı.


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